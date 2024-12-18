六月傳曖昧小20歲滑雪教練 心理師分析3點夫妻婚姻危機

藝人李易與六月（蔡君茹）結婚13年，不時傳出婚變傳聞。有爆料指出，女方疑似曖昧小20歲滑雪教練3年，男方也曾被抓包出軌。諮商心理師林萃芬分析，當婚姻進入倦怠期，若出現交流頻率減少或衝突增多、雙方都覺得對方不理解自己等情況，可能就是「七年之癢」的危機。

林萃芬說，婚姻關係的歷程包括新婚時的甜蜜期、適應與磨合彼此身分轉變後的壓力期、有了孩子後，其中一方周旋於家庭與職場，另一方全神貫注在育兒，以致於互動與親密關係愈來愈少的倦怠期、等到孩子長大離家後，剩彼此互相陪伴的平靜期。

林萃芬說，當婚姻走過甜蜜期與壓力期再到倦怠期時，通常女方會將大部分的精力轉移到孩子身上，可能導致男方覺得被另一半忽略，產生「我一點都不重要」的感覺，彼此漸行漸遠下，當其中一方愈來愈不想回家，或雙方都表現冷漠，以致交流頻率減少、溝通上的衝突愈來愈多，也覺得對方不理解自己，有徵兆時，可能是遇到「七年之癢」的危機。

林萃芬說，一旦夫妻雙方的心理需求、情感需求得不到滿足，在衝突時就可能說出「對我不滿意，就去找讓你滿意的對象」等氣話，但心中並不一定真的希望彼此另結新歡，卻容易使人信以為真，進而「往外發展」，找到合理化外遇的原因或做出有損關係的行為，有的人要麼找律師協助離婚，要麼選擇不離婚、各過各的生活，或尋求諮商心理師協助修復關係。

婚姻關係破碎，有可能重修舊好嗎？林萃芬說，夫妻關係出現裂痕，有的是來自於不同階段帶來的轉變，若能及時發現「原來雙方都已不是最初的那個樣子」，並重新認識、接納彼此，就有繼續維持婚姻的可能。如若夫妻發現彼此都曾「往外發展」，但回過頭來發現，心中仍有對方的位置，此時就要好好討論、溝通，試著抹去心中長久以來的不平衡與疙瘩，才能重建往日的信任關係。