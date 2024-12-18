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兒子「好色」愛找美女撒嬌…無辜老爸慘遭嚴妻制裁 網笑翻：廣志是你嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一位網友發文，表示自家的兒子很喜歡找陌生的美女撒嬌，害他常常被老婆「制裁」。圖／ingimage
近日一位網友發文，表示自家的兒子很喜歡找陌生的美女撒嬌，害他常常被老婆「制裁」。圖／ingimage

喜歡美女難道是男生的天性？近日一位網友發文，表示自家的兒子很喜歡找陌生的美女撒嬌，害他常常被老婆「制裁」。

原PO在Dcard發文，稱自己與老婆從小玩到大，如今結婚3年，兒子也於今年初出生，目前10個多月大。

原PO表示自己的兒子非常不怕生，和誰都能玩起來，但如果要抱的話，只有女生能抱，且在多方嘗試後發現，是「要有點顏值的」女生才抱得到。而老婆每次都會因為這個打原PO。

最近，原PO帶老婆去看婦產科，因為有漂亮的姐姐也在等待候診，兒子就直接爬過去跟對方玩，還撒嬌、伸手討抱抱，老婆看到後直接「暴打」原PO，還罵說「你看！就跟你以前一模一樣，你最好給我教好他，要是和你高中大學的時候一樣渣你就死定了」。

原PO還補充，老婆曾說兒子就是像他，「根本好色」。每次被罵，原PO都很無奈，他也不知道1歲前的幼兒就會這樣，「這應該和我沒關係吧？」。

原PO的兒子讓許多網友聯想到了蠟筆小新，「你姓野原嗎？」、「不知道為什麼會想到蠟筆小新」、「看完覺得很好笑，你兒子蠟筆小新？」、「你是廣志嗎？」。

有不少網友表示，自己家的小孩也會這樣，「我兒子除了家裡熟人之外，出外也是只給漂亮姐姐抱」、「男生都會這樣啊，我家兒子1歲多出去外面吃火鍋，就跟隔壁17、18歲漂亮姐姐玩起來了」、「我兒子也會這樣啊，漂亮姐姐跟帥哥都可以抱，還會主動跟人家說hi。但是有皺紋的阿公阿嬤對著他笑的時候會爆哭給你看」。

也有許多網友提醒，有的女生可能不喜歡這樣，「再大一點就要教了，不然到幼稚園、國小年紀還貿然接近女生，有些女性會覺得有點被冒犯了」、「該拉住小孩，不是教訓你，不是每個人都喜歡小孩，更要跟小孩說，不是只有男生才是壞人，小孩沒邊界感習慣了未必是好事」。

Dcard 姐姐 小孩 老婆 蠟筆小新 顏值

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