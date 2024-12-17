排隊兩小時買蛋糕回家 被姊全吃光讓她委屈：懷孕最大？

就算是孕婦也得考慮家人的感受！一名女網友崩潰表示，近日排隊兩小時去買超夯蛋糕和家人分享，沒想到自己一口還沒吃到，就被懷孕的姊姊全吃光，更讓她委屈的是全家都示意她讓著姊姊，難過的她直呼「花錢花時間找罪受」。

原PO在Dcard表示，近日買了一個需要排隊蠻久的蛋糕，想說回家後大家可以當下午茶一起吃。她說姊姊最近懷孕症狀嚴重，和姊夫住得離家裡近，所以近期常回家，但姊姊居然把她辛苦排到的蛋糕全部吃掉，更讓她不懂的是，明明買之前也問過要不要再幫忙多買一份或買不同口味，表示可以帶回去和姊夫一起吃，但姊姊都拒絕。

原PO滿腹委屈地哭出來，姊姊卻還補一腳辯稱「懷孕就會想吃什麼就吃什麼」，就連父母也要她不要生氣，她不滿表示那是自己排了整整兩個小時才買到的蛋糕，「就算是我買回去給家人吃，留個一塊給我也不為過吧」。她回想最近天氣變冷還要被使喚去買飲料、炸雞，自己都有點感冒，「我覺得禮讓也不是讓到這個地步吧…真的很難過」。原PO傷心表示為了這個蛋糕足足開心了好幾天，終於買到了想說要跟家人分享，然後被潑這麼一盆冷水。

貼文曝光後，網友紛紛回覆，「我覺得這不是孕婦要背的鍋，是妳自己姊姊異於常人吧」、「完全就是沒水準跟沒禮貌，懷孕只是藉口，有些人很喜歡為自己做錯的事情找藉口，來說服自己是對的」、「妳姊想吃不會叫她老公去買喔，孕婦沒有比較大」、「我是孕婦，但也不會沒水準的把不是自己買的東西全部吃掉」、「如果是我也會氣到哭，真的很欠扁」、「沒有為買的人留一份，純屬是人品問題，請她不要扯孕婦」。