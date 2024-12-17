她嘆曖昧期男生不敢「肢體接觸」 過來人曝原因：這樣做太快
和曖昧對象認識期間，你會有肢體接觸嗎？一名女網友好奇，曖昧中的男生是不是都不會有肢體接觸，像是基本的牽手、擁抱都不會主動嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在Dcard以「現在男生不敢肢體接觸？」為題，指出近期和一名男生曖昧中，但對方卻連基本的牽手、擁抱都沒有，她認為像摸頭、抱抱、捏臉、捏肚子等肢體接觸，能更增進彼此的感情，因此好奇問大家，「還是其實就是他沒那麼喜歡我而已？」
貼文一出後，釣出不少男網友出面回答，「我覺得才曖昧而已，在確認關係前，都不該有刻意的肢體接觸」、「如果還不是情侶最好不要，等等又被告，怕爆」、「有確認心意再進一步吧」、「等等被告性騷擾，我才不敢」、「男生很難當，肢體接觸會被說性騷擾，沒肢體接觸又被說不敢」、「曖昧期間就牽手、擁抱，應該很多人都會覺得太快吧，純粹是每個人接受程度而已」。
此外，也有不少男網友給實用建議，「妳也可以成為主動的那方」、「妳主動點吧」、「現在真的太容易被當噁男了，只能等女生釋出一點點能越線的態度，才慢慢試探可以做到哪一步」、「我牽手還問對方可不可以牽手，不想被當噁男」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言