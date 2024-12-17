她嘆曖昧期男生不敢「肢體接觸」 過來人曝原因：這樣做太快

無心的話最傷人！一名女網友近日在Dcard上發文求救，表示不小心傷了男友的心。她坦言自己是性慾比較強的女生，男友在性事方面與她非常契合她很開心，直言「我可能再也找不到更適合的」。然而，她卻在聊天討論到性事時不小心脫口「偶爾會假高潮」並調侃男方是不是都沒有察覺，沒想到這無心舉動重擊男友，從此變得不冷不熱，她焦急詢問網友該怎麼彌補自己失言，網友見狀大罵「妳踩了一個超大地雷 我想接下來他提分手也不意外了」。

2024-12-17 11:02