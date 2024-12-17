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「別想占我兒子便宜！」婆婆要求AA制 媳婦一招反擊網讚翻

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳問題是許多人結婚後都會面臨的狀況。示意圖／Ingimage
婆媳問題是許多人結婚後都會面臨的狀況。示意圖／Ingimage

婆媳相處之道是一門高深課題，一名婆婆近日在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》發文，分享她對家庭經濟分配的看法，像是求兒子與媳婦實行AA制。她認為，兒子辛苦工作賺錢，應該避免讓媳婦「占便宜」，不過這也引來媳婦的「逆襲」。貼文曝光後，掀起底下留言區熱烈討論。

這名婆婆指出，雖然AA制是自己提出的，但媳婦認為，那麼自己洗衣、曬衣、疊衣、打掃、煮飯、採購家庭用品、帶小孩等這些家務也全都要AA制。

媳婦精打細算，以一個小時為單位，不滿一小時的可以累計成一小時，比照外面的打掃接案行情算錢，夫妻平均分配工時，不論任何原因，誰缺班就給代替作事的對方薪水。「過年過節陪兒子回來看我們，回來也要給她『浪費一整天』的日薪」。

婆婆不滿表示，照顧家庭是女人的責任，兒子在外工作已經非常辛苦，回家後不應再面對媳婦的斤斤計較。她更直言，兒子娶了這樣的媳婦是「家門不幸」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「完全落實AA制精神，妳媳婦完美把妳的話做到，好媳婦」、「人家夫妻之間的事，妳別管，不然妳兒子就一輩子單身好了，別出來害人」、「笑死，不是妳提出來的嗎，A啊妳A啊」、「夫妻還要AA乾脆離婚好了，女人懷孕怎麼AA」。

AA制 婆婆 媳婦 懷孕 離婚

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