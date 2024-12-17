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最長12秒！男友同居後狂放「花式屁」 她崩潰想分：每天霹靂巴拉響不停

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名女網友表示，跟男友同居之前，原本覺得一切都很美好，想不到同居後，對方一些小習慣，比如太常放屁，「每天都霹靂巴拉響不停」，竟讓她萌生想分手的念頭。圖/ingimage
近日一名女網友表示，跟男友同居之前，原本覺得一切都很美好，想不到同居後，對方一些小習慣，比如太常放屁，「每天都霹靂巴拉響不停」，竟讓她萌生想分手的念頭。圖/ingimage

情侶之間有沒有機會昇華成夫妻，不少人認為應該先同居過，了解彼此的生活習慣。近日一名女網友表示，跟男友同居之前，原本覺得一切都很美好，想不到同居後，對方一些小習慣，比如太常放屁，「每天都霹靂巴拉響不停」，竟讓她萌生想分手的念頭。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在臉書社團《匿名公社》透露，男友經常在床上、兩人都在棉被裡時放屁，且對方的放屁方式繁多，包括短暫大聲型、長音型，有時能持續長達12秒，還有炸彈型和手榴彈型屁聲，甚至有像鴨子叫聲般「呱」的聲音。此外，男友每天在廁所的放屁聲更是變化多端，音量也比平時更大。

除了放屁，原PO也提到男友有大聲咳嗽、清痰的習慣，甚至會發出響亮的打嗝聲，儘管這些都是正常的生理行為，但也讓男友的「夢幻濾鏡」漸漸消失，甚至萌生分手念頭。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「任何人剛認識的形象都很好，久了才會現出原形」、「印像中有舉辦放屁大賽，妳可以建議他去比，這種花式屁，應該會得獎」、「換妳餐餐吃咖哩、大蒜」、「這些其實都還好，至少他沒劈腿吧，有劈腿就直接分了」、「那就不要同居就好，有距離才是最美」。

分手 情侶 男友

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