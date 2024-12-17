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明明很性福！女脫口超雷「這句話」男友崩潰從此拒絕愛愛

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友求救自己無心的話打擊男友自信，現在一碰就秒軟。 示意圖／Ingimage
一名女網友求救自己無心的話打擊男友自信，現在一碰就秒軟。 示意圖／Ingimage

無心的話最傷人！一名女網友近日在Dcard上發文求救，表示不小心傷了男友的心。她坦言自己是性慾比較強的女生，男友在性事方面與她非常契合她很開心，直言「我可能再也找不到更適合的」。然而，她卻在聊天討論到性事時不小心脫口「偶爾會假高潮」並調侃男方是不是都沒有察覺，沒想到這無心舉動重擊男友，從此變得不冷不熱，她焦急詢問網友該怎麼彌補自己失言，網友見狀大罵「妳踩了一個超大地雷，我想接下來他提分手也不意外了」。

原PO表示自己應該是性慾比較強的女生，之前也有過其他對象，但對性事技巧都不太滿意。如今這任是目前最滿意的，她解釋大多時候自己都有達到高潮，可能十次只有兩次時機不對，但看男友弄得很辛苦，就會捨不得所幸假裝高潮。這件事情她一直沒說，直到前陣子聊天偶然提到她才打趣道「其實有時候是假的但你是不是都沒發現哈哈」。

令她後悔的是，男友從此像變了一個人似的，幾乎不跟她有親密舉動，不論原PO怎麼改口都沒用，她表示有嘗試在燈光美氣氛佳的情況下挑逗，男友都會「秒軟」只說太累了，她補充男友有跟她提過這件事情讓他很受傷「覺得自己很沒用，失去自信」，她委屈「我真的不知道對男生來說這個有這麼嚴重嗎？我以為很多人都會這樣做，應該不是什麼大事吧？」

即使她有向男友解釋，但男友好像始終無法接受。她擔心的說除了性事，也覺得兩人其他方面都很合，沒有想要跟男友分手的意思，不知道該怎麼做才能回到之前的狀態，想請教有沒有網友有類似經驗。

貼文曝光後網友紛紛搖頭回覆「妳就試試看非常認真的道歉吧，不過妳有夠白目，講出來幹嘛」、「那些話已經讓對方記住了，每一次要做的當下就會想起妳講過的那些話」、「我覺得是妳說的方式讓對方變得沒有自信」、「妳真的白目到沒救」、「這情商也太低，講這種話」。

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一句好話

「我試試」常常就是成功的通關密語。

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