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男友想一起買房…她已有房產該坦白嗎？網搖頭：是你的底氣

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示男友希望兩人能一起出資買房，但她其實已經有一套房子了，讓她很猶豫是否要向男友坦白。圖／ingimage
近日有網友發文，表示男友希望兩人能一起出資買房，但她其實已經有一套房子了，讓她很猶豫是否要向男友坦白。圖／ingimage

一旦涉及到金錢，情侶之間的問題總會變得複雜。近日有網友發文，表示男友希望兩人能一起出資買房，但她其實已經有一間套房了，讓她很猶豫是否要向男友坦白。

原PO在Dcard發文，表示自己與男友從大學交往到出社會，平時吃飯都是AA制，房租的部分兩人46分，原PO則會做較多家事作為彌補。最近兩人有在看房，考慮買一間屬於自己的房子，一起負擔房貸。

男友不知道的是，原PO的父母在幾年前幫她買了一間套房，作為她的婚前財產和被動收入來源，只要等租約結束，兩人是可以直接搬進去的。

原PO十分猶豫是否要告訴男友這件事，她認為男友雖然工資不錯，但原生家庭普通，日常生活十分節省，擔心他負擔太重。但父母則認為兩人如果要結婚，那還是要一起買房比較好。

文章引來大量網友留言，不少人反對原PO告訴男友，「確定結婚再講，不然人會變質」、「建議你裝死到底，跟男友結婚一起背房貸，那間房子就認定為父母借名購買或者遺產，不然感情真的會變質」、「一起付貸款，這樣最好，不要太早告訴對方」。

有網友認為可以事先說清楚兩人的財務規劃，「可以雙方先商量好婚前財產以及未來的共同規劃，同時顧及好自己的財物獨立性就好」、「雙方要先把婚後的財務規劃討論清楚，包含婚後財務怎麼分攤，有沒有需要拿錢回原生家庭，父母的長照費用需不需要子女負擔，要負擔多少」。

也有網友認為可以趁機測試男友的態度，「有長遠規劃，講，來判斷他的態度，如果擺爛想靠你那可以分手」、「反正遲早要說，我覺得可以先說，剛好可以測試男友的反應。但是要說房子你還沒有所有權，目前還是父母在管理」。

還有網友提醒原PO，那間套房就是她的底氣，不要輕易去動，「那間房子是你父母給你的底氣！不要輕易使出」、「女孩要有屬於自己的財產，不管以後怎麼樣都有底氣」、「女人的目標：一間套房，一個穩定的收入或者一份事業，聰明的女性要懂得留一手」。

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