家中監視器傳女童聲！驚覺爸出軌偷生「妹妹」 她崩潰：該攤牌嗎？

意外發現爸爸有私生女！一名女網友近日在Dcard崩潰向網友求助，表示不小心發現爸爸出軌過去的女員工，兩人還貌似育有三、四歲的私生女。由於媽媽目前身體狀況不佳，她很猶豫要不要據實相告，害怕媽媽承受不了，焦慮的她只能上網希望網友提供建議，網友見狀也馬上提醒原PO先冷靜，建議慢慢蒐證。

原PO心碎描述經過，近日上班時，爸爸突然打電話說要到她家拿東西。目前自己是一個人住，爸爸前陣子有把東西寄放在她家，因為家裡有養寵物，所以有在客廳放寵物監視器，只要感應到有人進門app就會通知。而收到訊息的當下她順手把監視器打開看，沒想到看到爸爸鬼鬼祟祟的用帽子把監視器蓋住，察覺不對勁的她繼續用聽的，過了一陣子竟然聽到一個女人和小孩的聲音，而這位女性的聲音她相當熟悉，是一位已經在她家公司工作10年以上的姊姊。

她補充小孩聽起來是女孩子的聲音，聲音約落在三、四歲，正當她腦子還一陣混亂時，爸爸打算離開，並開口說「要跟媽媽回家了，過來給爸爸親一下」。她語重心長地說道：「看來我最害怕的事情發生了，這個姊姊居然生了我爸的私生子。」而她也開始回想四、五年前，姊姊有一陣子上班看起來相當憔悴，再後來就離職消失，零碎的記憶一片片拼起來，真相也逐漸浮現。原PO無助地問要是遇到這種事情該怎麼做，不知道該不該和哥哥姊姊討論，也不知道該不該跟爸爸攤牌，媽媽身體也不太好，更不知道能不能坦白。

貼文曝光後網友紛紛回覆「先顧好財產」、「怕媽媽承受不住就不要跟媽媽講了吧，但是可以跟爸爸攤牌」、「如果哥哥姊姊的個性，不是那種魯莽衝動的，那可以跟他們討論」、「影片先備份，多裝幾台監視器在其他角落，有充足的證據再跟哥哥姊姊討論」、「爸爸那邊建議先收集證據，好用來防範未來財產的分配」、「那一刻他就已經不配當妳爸爸了，請讓他難堪丟臉到底，妳跟哥哥姊姊保護好媽媽」。