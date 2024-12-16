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母愛是天生？她產後8個月才愛上兒子自認「與眾不同」 網揭真相：很正常

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有一位媽媽發文，發現自己對兒子的愛似乎不是天生的，而是隨著時間過去慢慢加強。圖／ingimage
近日有一位媽媽發文，發現自己對兒子的愛似乎不是天生的，而是隨著時間過去慢慢加強。圖／ingimage

常言道，母愛是最無私的一種愛，近日卻有一位媽媽發文，發現自己對兒子的愛似乎不是天生的，而是隨著時間過去慢慢加強。原PO在Dcard發文，表示自己的兒子目前8個月大，在懷孕期間原PO有加入幾個媽媽社團，這讓她發現自己好像「與眾不同」。

大部分的媽媽從懷孕之初就有「源源不絕的母愛」，每天跟肚子說話，幸福感滿滿，但原PO表示自己在懷孕期間從沒有過這種感情。她認為懷孕就像肚子裡長了東西，還會動，感覺非常怪，懷孕帶來的諸多不適更讓她覺得像「被迫帶了什麼特級咒物在身體裡面」。

生產後原PO也沒有和其他人一樣感動，只有解脫感，還覺得兒子「一出來就哭那麼大聲，真夠吵」，直到自己回到病房睡飽、吃飽後才第一次抱了他。從月子中心回家後，原PO才逐漸開始喜歡兒子，但也不到愛的程度，只有心情好的時候才想抱他，兒子一哭就叫老公抱走。

原PO也知道不愛小孩就不該生，但不生怎麼知道自己愛不愛？原PO認為自己無法從孩子還是個細胞的時候就產生愛，也做不到一生出來就愛到不行，甚至產後半年她還會有違和感，「我家怎麼會有嬰兒」。

直到上週，看著兒子跟家裡的貓和樂融融的樣子，原PO突然很感動，心想「我真的生小孩了！我的孩子好可愛啊！」，這才體會到母愛。原PO表示，或許母愛是種本能，但以她的情況，至少要相處8個月才能產生。她也好奇是否有人的母愛產生得比自己還晚。

許多網友表示原PO的情況很正常，「我也是，生了住在月中的時候也覺得自己只是生了一個生物，然後帶回家天天熬夜真的快瘋了，那時候真的覺得自己很沒母愛」、「我兒子出生快兩個月，我都覺得照顧他只是出於一種責任，好像沒有母愛」、「我自己也是小朋友出來三個月以後，才開始比較愛小孩。不然一直有種養動物的感覺」。

也有網友解釋，母愛其實是來自於荷爾蒙的變化，「『母愛』是荷爾蒙控制的結果，來自催產素跟泌乳素的變化，表現在所謂的『護犢心態』或是『父母濾鏡』，這種變化在產後三個月起逐漸恢復正常」、「非每個人都會有這種劇烈的荷爾蒙變化，許多人根本不覺得自己愛小孩，或是無感；另外，懷孕期間很愛但生下來無感，或是過了三個月開始無感的，也不在少數」。

Dcard 嬰兒 心態 懷孕 父母

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