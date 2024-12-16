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講話像「機器人」…她怨老公轉理組後難溝通 網勸觀察一點：易答非所問

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示自從老公轉到「理組」後，就好像變了一個人，講話很像「機器人」。示意圖／ingimage
一名女網友表示自從老公轉到「理組」後，就好像變了一個人，講話很像「機器人」。示意圖／ingimage

夫妻結婚後，如出現溝通問題，應更有耐心的引導對方。一名女網友發文，稱她和老公認識多年，感情很好，但自從老公從文組改到「理組」進修後，就好像變了一個人一樣，講話很像「機器人」，永遠不會正面回答問題。對此，網友們建議她應該多一點「耐心」，老公可能壓力很大。

一名女網友在Dcard發文，表示她和老公從念書時就在一起了，是她第一任，也是唯一的男友，感情一直很好，結婚後也一直很順利。直到他們移民，老公從文組改到「理組」進修，他就像是變了個人一樣，講話很像「機器人」，很愛糾結細節，且永遠不會正面回答問題，他們連日常對話都出現障礙。

原PO舉例，出去吃飯點菜時，點了肉就不能點甜點，結果老公直接說：「那就選雞肉，再點甜品吧」，其實老公的意思是能否把小菜換甜點，但他講話都讓原PO一頭霧水，越解釋越聽不懂，甚至常常吵架，讓原PO感嘆「心很累」，同時也懷疑：「兩個人溝通無效，真的可以走一輩子嗎？」

此文一出，不少網友認為應該多點耐心，老公可能壓力很大，「就腦袋打結而已，可以請先生在說出口之前先多想想怎麼轉換語言給你了解，這個多想想可能要花幾分鐘時間不等，耐心一點給對方」、「妳老公有沒有情緒上的問題，比如壓力大睡不著，焦慮等。人在大腦混亂時很容易答非所問，健康的人很難體會的」。

不過也有網友認為老公「省話」很不尊重人，「單純就是自私又自我中心，覺得自己的想法別人一定要懂，又不願意說明，真的是個人問題」、「如果真的體貼對方，應該是會盡力說明、讓對方知道自己的意思，怎麼會是說得不清不楚，然後要對方自己去想」。

也有網友分享和「理工男」相處的經驗，「前任是工程師，在這段感情裡很辛苦，最後也結束了，後來嘗試去理解理工腦的思維，真的很難溝通，過度利益導向」、「我跟我老公都是工科的，即便如此，我們也是經過10幾年的溝通才有現在的默契。你們夫妻要持續溝通，找到彼此可以接受的頻率」、「我也是文組嫁理組老公，後來真的很痛苦，隨著時間推進，我也越來越會邏輯思考了，不要一不懂就放棄溝通」。

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