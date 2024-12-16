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「低學歷」不配真愛？她交頂大男友 朋友嘲諷：不要越級打怪

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友跟一名頂大生交往，卻被朋友嘲諷。示意圖／Ingimage
一名女網友跟一名頂大生交往，卻被朋友嘲諷。示意圖／Ingimage

「學歷」高低並不代表一個人的價值。一名女網友發文，她本身是私立大學學歷，近期跟一名頂大生交往，卻被朋友嘲諷，認為沒有男人會真心愛學歷低的女人，讓她感到很自卑、糾結，因此詢問網友：「低學歷不能談戀愛嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她是私立大學學歷，近日跟一名「頂大生」在曖昧，他跟原PO告白，原PO也接受了，然而朋友看到她和頂大生開始交往的貼文後，竟然留言嘲諷說：「誰會真心愛妳，別傻了，私立大學就不要越級打怪跟比妳高學歷的人交往」。

原PO表示，朋友也是頂大學歷，才會說出這種話，學歷較低的人都不敢反駁，只有男友和男友的朋友，還有幾個同樣頂大的朋友才會反駁。但她也坦言聽完這句話後感到很自卑，懷疑高學歷的人真的看不上低學歷嗎？對此，她請教網友們的看法。

此文一出，不少網友們認為朋友只是「忌妒」罷了，「這位朋友見不得人好（妳交新男友），不用在意，因為妳的條件不錯，男友才會向妳告白」、「我只覺得妳朋友嫉妒、羨慕、恨，跟妳沒關係，而且妳的學費、生活費、薪水也不是他給」、「她嫉妒妳學歷不用高就可以跟頂大交往」。

也有網友認為，「人品」比學歷更重要，學歷不是一切，「高學歷也一堆人品堪憂的人，我個人認為人品比學歷重要」、「這不是學歷的問題，是人品問題」、「學歷雖然是一種篩選手段，但不是一切，不要為此感到自卑，努力精進妳自己」、「學歷高只是代表比較會念書，妳肯定有其他優點才會讓妳男友選擇妳，所以不用因此自卑喔」。

兩性關係 男友 頂大

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