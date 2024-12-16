妻懷孕變慾女每晚求歡！丈夫好興奮「殊不知是地獄開始」崩潰求救
伴侶性愛增進感情，但過猶不及隨時樂極生悲！台灣有人夫在網上發文表示，妻子懷孕兩個月後性慾大增，變成每晚求愛的「慾女」，起初讓他十分開心享受「性福」，殊不知是「地獄的開始」，直呼「有種被榨乾、被強姦的感覺」。他又擔心性交「撞擊」會影響胎兒，遂向其他網友求助。
網友看後議論紛紛，呼籲原po珍惜這段時間，「荷爾蒙的改變讓她性需求激增，這也是正常的現象」、「你要且做且珍惜，等小孩生了，就沒時間做了」。也有網友建議樓主與妻子溝通。
妻子懷孕後性慾卻愈來愈強
該名人夫在Dcard討論區以「老婆懷孕變色慾女」為題發文，指與妻子交往8年後「奉子」成婚，妻子懷孕5個多月時性慾卻愈來愈強，「我老婆在懷孕前性慾不大，有時候求歡會被拒絕。老婆剛懷孕時，我們怕影響胎兒所以很少做愛。差不多2個月後，有次她半夜摸我老二想做愛，她估狗（Google）說不要太大力就不會影響胎兒，後來開始每晚我們都會一次」。
原po痛苦哀號：地獄的開始
妻子變成「慾女」，原po起初很開心，沒想到竟然是「地獄的開始」，「現在她吃完晚餐就急著拉我入房，有時候剛做愛完沒多久她又想再一次，半夜很常摸我老二，不給她又會情勒強迫我，甚至霸王硬上弓騎在我身上」，直呼「讓我有種被榨乾、被強姦的感覺」。
然而這種狀態似乎「永無止境」，原po指，妻子孕肚愈來愈大，也愈來愈「色」，「叫她生完再做她也不要」，他憂慮性交撞擊會影響胎兒，遂發文向其他網民求助，「因為（妻子）肚肚很明顯，我是新手爸爸，真不知道怎辦」。
網友籲原po珍惜這段時間
貼文引來網友熱議，認為是懷孕正常現象，又提醒原po珍惜這段時間，「也許荷爾蒙的改變讓她性需求激增，這也是正常的現象，不必在意太多」、「覺得你要且做且珍惜，說不定有一天你會懷念，等小孩生了，就沒時間做了」、「剛生完三個月的30歲婦女，先做就對了！生完累到拉著老公遁入佛門」。也有網友建議原po與妻子溝通講述問題，「跟老婆溝通一下吧」。
面對網友意見，原po更新回應時打趣表示「我會趁這時段努力的做到精盡人亡的」，又問：「如果生完後，老婆變成四大皆空了，這時大家都怎解決？」
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文章授權轉載自《香港01》
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