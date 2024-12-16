孕婦最大？她排2小時買蛋糕被姊全吃光 眾人搖頭點出一隱憂

家中若是有一位孕婦，她一定會成為大家重點照顧的對象，但有的人會將大家的好意視為理所當然。近日有網友發文，表示自己懷孕的姊姊將自己排隊兩小時買來的蛋糕統統吃完，讓她非常氣憤。

原PO在Dcard發文，表示姊姊最近懷孕症狀嚴重，由於住得離家很近，因此常常回家。近日，原PO發現姊姊將她辛苦排隊兩小時才買到的蛋糕全部吃掉，且一點也沒有留下，讓她「氣到哭」。

原PO表示自己買之前也問過姊姊是否要幫她多買一份，但她都說不用，沒想到卻被她全部吃光，還理直氣壯地表示「我懷孕就會想吃什麼就吃什麼」，爸媽也站在姊姊那邊，要原PO不要生氣。

原PO認為，就算自己是打算買回去與大家分享，留個一塊給自己也不為過吧？而且最近家人還動不動就讓她去幫忙買飲料或炸雞，害她都有點感冒了。原PO覺得禮讓也要有個限度，而不是像這項，有種「花錢花時間找罪受」的感覺。

有許多網友表示，這與禮讓孕婦無關，單純是姊姊沒品，「我是孕婦，但也不會沒水準地把不是自己買的東西全部吃掉」、「她好沒品，我懷孕也不會吃人家東西」、「你姊好沒品，懷孕不是最大，她不尊重你，你就不要尊重她，把東西吃光光不要留給她」。

也有網友認為原PO應該直接放手讓姊夫接手，「應該是她老公去擔心她的飲食不是你吧！」、「叫她賠你錢。下次她要吃什麼叫她老公或你爸媽自己去幫她買」、「跟姊夫請款，之後不要買她的東西」。

還有網友提醒孕婦要注意得妊娠糖尿病的可能，「懷孕要控糖吧！我懷孕都不敢吃蛋糕跟糖果，深怕寶寶太大隻或是得到妊娠糖尿病」、「叫她少吃糖，會糖尿病」、「她就不要吃一個過頭結果妊娠糖尿病」。