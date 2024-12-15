才給婆婆帶一天！嫩嬰起紅診又拉肚子 母心疼淚崩：天塌了

長輩拿經驗談自己「育兒經」來教育晚輩並不少見，一名母親心碎在Dcard發文抒發心情，表示近日婆婆因為想念孫女所以把寶寶接走一天，沒想到送回來時寶寶臉上長滿疹子還狂拉肚子，已經不知道該怎麼辦，她崩潰直呼「天都塌了」，先生也和婆婆大吵了一番，但婆婆仍認為自己經驗老道，原PO夫妻倆沒有經驗什麼都不懂。

原PO心累表示，婆婆說寧可讓孩子流汗也不要讓他感冒，所以悶得整臉疹子，又嫌奶粉貴堅持要給寶寶多喝水，但泡奶的時候又把奶泡得很濃，導致孩子一直拉肚子。她說明明有和婆婆表明寶寶不能喝那麼多水，也不能讓孩子太熱要溫度剛好，對方不聽就是不聽，即使先生和婆婆大吵，婆婆卻執意認為先生也是這樣帶大的，帶得好好的怎麼到孫女就不行。

有網友震驚的在留言區問道，「妳先生是倖存者嗎？」，她也回覆先生曾透露，小時候因為媽媽覺得他不能吹風，所以裡三層、外三層，結果中暑送急診，而且婆婆還說要去中藥行配藥包給寶寶洗澡，說對身體好寶寶可以很健康，因為有前車之鑑，讓她直言「超緊張」。

其他人看了也無法接受，「這個我真的會瘋掉，整個原地黑化，從此再也不讓她看我的小孩」、「千萬不要再把寶寶交到她手上了，滿臉疹子看了就有夠心疼」、「我以前也是這樣被帶的，我發燒我奶奶不帶我去診所」、「曾經因為我媽媽去醫院照顧我命危的阿嬤，然後把我丟給我奶奶帶，我奶奶也是像妳的婆婆一樣，一直給我開水跟濃奶，濃奶就算了，還加超多蜂蜜」、「沒知識的婆婆真可怕…她不知道小孩到一歲之前，奶粉對他來說很重要嗎」。