快訊

不願同流合汙...大陸清華畢業公務員舉報貪官 多人落馬

叛將偷資料搶生意！創業第一年慘賠上億 「全球十大AI晶片巨頭」耐能如何翻身？

才給婆婆帶一天！嫩嬰起紅診又拉肚子 母心疼淚崩：天塌了

聯合新聞網／ 綜合報導
把嬰兒給婆婆帶一天，長紅疹又拉肚子母崩潰。 示意圖／ingimage
把嬰兒給婆婆帶一天，長紅疹又拉肚子母崩潰。 示意圖／ingimage

長輩拿經驗談自己「育兒經」來教育晚輩並不少見，一名母親心碎在Dcard發文抒發心情，表示近日婆婆因為想念孫女所以把寶寶接走一天，沒想到送回來時寶寶臉上長滿疹子還狂拉肚子，已經不知道該怎麼辦，她崩潰直呼「天都塌了」，先生也和婆婆大吵了一番，但婆婆仍認為自己經驗老道，原PO夫妻倆沒有經驗什麼都不懂。

原PO心累表示，婆婆說寧可讓孩子流汗也不要讓他感冒，所以悶得整臉疹子，又嫌奶粉貴堅持要給寶寶多喝水，但泡奶的時候又把奶泡得很濃，導致孩子一直拉肚子。她說明明有和婆婆表明寶寶不能喝那麼多水，也不能讓孩子太熱要溫度剛好，對方不聽就是不聽，即使先生和婆婆大吵，婆婆卻執意認為先生也是這樣帶大的，帶得好好的怎麼到孫女就不行。

有網友震驚的在留言區問道，「妳先生是倖存者嗎？」，她也回覆先生曾透露，小時候因為媽媽覺得他不能吹風，所以裡三層、外三層，結果中暑送急診，而且婆婆還說要去中藥行配藥包給寶寶洗澡，說對身體好寶寶可以很健康，因為有前車之鑑，讓她直言「超緊張」。

其他人看了也無法接受，「這個我真的會瘋掉，整個原地黑化，從此再也不讓她看我的小孩」、「千萬不要再把寶寶交到她手上了，滿臉疹子看了就有夠心疼」、「我以前也是這樣被帶的，我發燒我奶奶不帶我去診所」、「曾經因為我媽媽去醫院照顧我命危的阿嬤，然後把我丟給我奶奶帶，我奶奶也是像妳的婆婆一樣，一直給我開水跟濃奶，濃奶就算了，還加超多蜂蜜」、「沒知識的婆婆真可怕…她不知道小孩到一歲之前，奶粉對他來說很重要嗎」。

婆婆 育兒

延伸閱讀

愛貓突發心臟病猝逝 女子在監視器發現「17秒最後道別身影」淚崩

遭友詐財3百萬 男星淚崩拋震撼彈「暫別台灣」

橘貓出院「不想再回去流浪」緊抱人不放 完美結局逆轉貓生網友淚崩

愛貓走丟一直找不到 飼主絕望想放棄「收到小學生5封手寫信」淚崩

相關新聞

才給婆婆帶一天！嫩嬰起紅診又拉肚子 母心疼淚崩：天塌了

長輩拿經驗談自己「育兒經」來教育晚輩並不少見，一名母親心碎在Dcard發文抒發心情，表示近日婆婆表示想念孫女所以把寶寶接走一天，沒想到送回來時寶寶臉上長滿疹子還狂拉肚子，已經不知道該怎麼辦，她崩潰直呼「天都塌了」，先生也和婆婆大吵了一番，但婆婆仍認為自己經驗老道，原PO夫妻倆沒有經驗什麼都不懂。

妹子精選生日禮送心上人 男脫口一超瞎理由讓眾人勸：還不下船？

滿心歡喜地挑選禮物只為博心上人一笑，一名女網友近日在Dcard傷心表示，自己花了1000多買了要送暗戀男生的生日禮物，對方收到卻怪她送太晚，因為想要直接拿來當與室友的聖誕交換禮物，心碎的她雖然當下尷尬的沒有表示，回家卻越想越難過，網友見狀連忙安慰原PO「1000換到下船，太棒了」。

網票選「保險套該誰出錢？」56%一致選男方 網酸：這也要計較

針對「保險套該不該AA」的討論在各大論壇並不少見，還有應該由男方還是女方出錢也常成為爭議，一名網友近日在Dcard舉辦投票活動，詢問網友認為保險套的錢該由誰出，並詢問為什麼。

男前段私立大學畢業待業半年 母怨父寵壞他「鬧到快離婚」

你有過待業將近半年的經驗嗎？一名男網友近日在論壇發文表示，他唸前段私立大學的商學院，畢業後於百貨公司擔任營業幹部，考量發展性不高而離職，但後續找不到新工作，已經待業將近半年。原PO母親不斷埋怨父親寵壞兒子，而父母兩人也鬧到快離婚。

夫出軌賣春女砸百萬送禮、供遊歐洲…她心碎提離婚遭拒 網曝一原因

婚姻真是愛情的墳墓？一名人妻在Dcard上哭訴，長期疼愛她的先生被她發現出軌「外送茶妹」，這半年豪擲百萬對方還對先生不冷不熱。在被抓包後，先生雖然及時分手，卻也開始對她冷暴力又愛找碴，美夢破碎的她雖然提出離婚卻被拒絕，她不解明明兩人之間已不復從前，先生卻遲遲不不放手的原因，崩潰的她直呼「請問到底為什麼」。

女方父母出婚房一半錢！婆婆卻要她留孝親房 還要打鑰匙給自己用

遇到緊迫盯人的婆婆對媳婦而言是一大考驗，有人妻抱怨，近期跟老公買了新房，由女方父母出一半的費用，老公則負擔剩下的貸款，想不到婆婆竟要求她「留一間給婆婆當孝親房」，還要她打鑰匙給婆婆，方便她來住，其他人狠酸婆婆不要臉，有人要她直接告訴婆婆「妳兒子才剛繳一個月房貸，連一坪的費用都不夠」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。