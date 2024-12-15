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妹子精選生日禮送心上人 男脫口一超瞎理由讓眾人勸：還不下船？

聯合新聞網／ 綜合報導
精選禮物送暗戀對象，對方嫌送太晚還打算當交換禮物，讓女網友心碎。 示意圖／ingimage
精選禮物送暗戀對象，對方嫌送太晚還打算當交換禮物，讓女網友心碎。 示意圖／ingimage

滿心歡喜地挑選禮物只為博心上人一笑，一名女網友近日在Dcard傷心表示，自己花了1000多元買了一個生日禮物要送暗戀的男生，對方收到卻怪她送太晚，因為想要直接拿來當作與室友的聖誕交換禮物，心碎的她雖然當下尷尬的沒有任何表示，回家卻越想越難過，網友見狀連忙安慰原PO，「1000換到下船，太棒了」。

原PO以「喜歡的男生把我送的禮物拿去當交換禮物」為題，表示自己近日和暗戀的男生約出門玩，因為剛好遇到對方生日，所以花了1000多元精心挑選禮物，結果當天拿給他時，對方卻說，「不早點說有禮物要給我，這個可以直接拿來當『便宜』的聖誕交換禮物」。

後來她得知，男方和同寢室的朋友們要玩聖誕交換禮物，一共要準備兩種，一是貴的禮物、二是便宜的。得知對方打算將自己精挑細選的禮物轉手拿去交換，還被歸類在「便宜禮物」，當下雖然想澄清這個不便宜卻說不出口，只是露出尷尬笑容將委屈往肚裡吞，難過表示「回家後還是怎麼想都很難過」。

不少網友紛紛安慰，「好沒品的男生，這再帥我也一定瞬間冷掉」、「顯然妳對他來說不重要，可以下船了」、「這個人不值得為他傷心，拍拍妳」、「一千看清人，好便宜喔」、「往好處想，他用很痛的方式讓妳下船，肯定不會再暈了吧」、「花1000多止暈，可以啦」。

交換禮物 暗戀 生日

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