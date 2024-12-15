快訊

大陸女子遇害遭棄屍雪梨機場附近 台籍丈夫仍下落不明

班班喝鮮奶像「防空警報」？ 老師問：鮮奶之亂何時停

有利腸道又能控制血糖 專家教你從簡單碳水化合物改吃這種

網票選「保險套該誰出錢？」56%一致選男方 網酸：這也要計較

聯合新聞網／ 綜合報導
保險套的錢怎麼分，最多人票選該由男生來出。 示意圖／Ingimage
保險套的錢怎麼分，最多人票選該由男生來出。 示意圖／Ingimage

針對「保險套該不該AA」的討論在各大論壇並不少見，還有應該由男方還是女方出錢也常成為爭議。一名網友近日在Dcard舉辦投票活動，詢問大家認為保險套的錢該由誰出，並詢問原因。

投票選項包含「男 / 男生在戴的，當然男生出」、「女 / 幫女生避孕，當然女生出」、「一起分攤」、「避孕藥、避孕環…等其他方法」，其中以選項「男 / 男生在戴的，當然男生出」為最高票，共佔比56%；另外還有「一起分攤」也是不少人贊同的選項，佔比36％。

不少網友在貼文下紛紛留言看法，「這種話題都在吵的，不適合在一起」、「那一盒才多少錢，連這都要計較」、「男生連套子錢都要計較，滾去旁邊打手槍」、「可以去衛生局拿免費的，不過建議這麼愛計較與窮的伴侶真的不要談」、「很好奇真的有情侶為了這個吵嗎？」、「保險套、避孕藥、看診費、房間費都男方出，不願意接受的話可以選別人，不強迫」。

不過也有AA派的人提出自身看法，「誰想做誰出」、「跟避孕有關的都一起付啊…這不是金額大小問題，是原則問題」、「我自己的觀念是誰比較想做誰出」、「保險套雖然是戴在男生身上，但其功用是保護雙方，不應該以『戴在誰身上就應該誰出』去衡量」、「男女都有慾望吧，就真的是誰想做誰出或一起分最正常」。

AA制 保險套

延伸閱讀

高雄2攝影師坐後車廂露4條腿 網酸專業收罰、警揭罰額

「年底一定發達股」 他點名神達、順達、展達！網酸：不如買它

麥當勞鬆餅堡開賣不到五天售罄 她曝光香港作法…網酸：台灣超沒誠意

保險套該AA嗎？女友需求大他苦惱「狂噴6000元」 網酸：太沒面子

相關新聞

網票選「保險套該誰出錢？」56%一致選男方 網酸：這也要計較

針對「保險套該不該AA」的討論在各大論壇並不少見，還有應該由男方還是女方出錢也常成為爭議，一名網友近日在Dcard舉辦投票活動，詢問網友認為保險套的錢該由誰出，並詢問為什麼。

男前段私立大學畢業待業半年 母怨父寵壞他「鬧到快離婚」

你有過待業將近半年的經驗嗎？一名男網友近日在論壇發文表示，他唸前段私立大學的商學院，畢業後於百貨公司擔任營業幹部，考量發展性不高而離職，但後續找不到新工作，已經待業將近半年。原PO母親不斷埋怨父親寵壞兒子，而父母兩人也鬧到快離婚。

夫出軌賣春女砸百萬送禮、供遊歐洲…她心碎提離婚遭拒 網曝一原因

婚姻真是愛情的墳墓？一名人妻在Dcard上哭訴，長期疼愛她的先生被她發現出軌「外送茶妹」，這半年豪擲百萬對方還對先生不冷不熱。在被抓包後，先生雖然及時分手，卻也開始對她冷暴力又愛找碴，美夢破碎的她雖然提出離婚卻被拒絕，她不解明明兩人之間已不復從前，先生卻遲遲不不放手的原因，崩潰的她直呼「請問到底為什麼」。

女方父母出婚房一半錢！婆婆卻要她留孝親房 還要打鑰匙給自己用

遇到緊迫盯人的婆婆對媳婦而言是一大考驗，有人妻抱怨，近期跟老公買了新房，由女方父母出一半的費用，老公則負擔剩下的貸款，想不到婆婆竟要求她「留一間給婆婆當孝親房」，還要她打鑰匙給婆婆，方便她來住，其他人狠酸婆婆不要臉，有人要她直接告訴婆婆「妳兒子才剛繳一個月房貸，連一坪的費用都不夠」。

每一筆都好猶豫！夫妻月收25萬要養小孩、扛房貸 她煩惱：賺得不夠多？

雙薪家庭如今並不少見，而一個家庭需要多少收入才是標準？娛樂支出又該怎麼分配？一名女網友在Dcard發文透露，自己和先生的月收入加起來大約25萬，兩人還有800萬存款，然而夫妻倆近年有了自己的孩子，還肩負房貸、車貸，另外將管理費、生活開銷加起來算一算，總覺得生活上依舊處處拮据。

每月給婆婆家用、保母費共3.5萬 竟還要年終！網勸認命付錢

公婆幫忙顧小孩可能會衍生許多不同問題，有一名媽媽抱怨，目前全家住在婆家，每個月不只給婆婆2萬元家用費，同時也給了1.5萬的保母費，近日婆婆還要求要像外面的保母一樣收年終，讓她很無奈。其他人建議不如直接去找保母，避免可能引發的爭執，否則就只能乖乖認命。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。