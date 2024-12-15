網票選「保險套該誰出錢？」56%一致選男方 網酸：這也要計較

針對「保險套該不該AA」的討論在各大論壇並不少見，還有應該由男方還是女方出錢也常成為爭議。一名網友近日在Dcard舉辦投票活動，詢問大家認為保險套的錢該由誰出，並詢問原因。

投票選項包含「男 / 男生在戴的，當然男生出」、「女 / 幫女生避孕，當然女生出」、「一起分攤」、「避孕藥、避孕環…等其他方法」，其中以選項「男 / 男生在戴的，當然男生出」為最高票，共佔比56%；另外還有「一起分攤」也是不少人贊同的選項，佔比36％。

不少網友在貼文下紛紛留言看法，「這種話題都在吵的，不適合在一起」、「那一盒才多少錢，連這都要計較」、「男生連套子錢都要計較，滾去旁邊打手槍」、「可以去衛生局拿免費的，不過建議這麼愛計較與窮的伴侶真的不要談」、「很好奇真的有情侶為了這個吵嗎？」、「保險套、避孕藥、看診費、房間費都男方出，不願意接受的話可以選別人，不強迫」。

不過也有AA派的人提出自身看法，「誰想做誰出」、「跟避孕有關的都一起付啊…這不是金額大小問題，是原則問題」、「我自己的觀念是誰比較想做誰出」、「保險套雖然是戴在男生身上，但其功用是保護雙方，不應該以『戴在誰身上就應該誰出』去衡量」、「男女都有慾望吧，就真的是誰想做誰出或一起分最正常」。