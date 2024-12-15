男前段私立大學畢業待業半年 母怨父寵壞他「鬧到快離婚」

你有過待業將近半年的經驗嗎？一名男網友近日在論壇發文表示，他唸前段私立大學的商學院，畢業後於百貨公司擔任營業幹部，考量發展性不高而離職，但後續找不到新工作，已經待業將近半年。原PO母親不斷埋怨父親寵壞兒子，而父母兩人也鬧到快離婚。

原PO在Dcard以「父母因為我待業鬧到要離婚」為題發文表示，他現在23歲，大學畢業後在百貨公司擔任樓管一職，是營業幹部，但考量到此工作沒有太大的發展性，想要轉職，便於今年（2024）7月離職，卻發現自己無專業技能，沒辦法找到想要的工作，也不想委屈自己從事低薪工作。

原PO提到，他待業已將近半年，因為這段時間都住在家，所以父母常為此吵架，母親更在爭吵中不斷指責父親寵壞他，還要將原PO從家裡趕出去，父母兩人也因此鬧到快離婚。原PO對此也不滿道，「我又沒花到他們（父母）的錢，搞到我待在家壓力很大」。

原PO在文末補充，自己是前段私立大學商學院畢業，在校成績也算優秀，卻苦於沒學習到實用技能，讓他動念想去考基層公務員。

有網友給予工作建議，「你如果找不到高薪的工作，那就是你現在的市場價值，認清自己，從基層開始也沒關係，重要的是累積職場經驗」、「其實肯做不挑的話不怕沒工作，小雞上也很多工作；你可以嘗試職涯諮詢，看看自己所處地區的就業市場，能不能和你可以做、想做的對在同一條線上」、「你可以找一份打工的跟爸爸媽媽討論，繼續進修或是創業」、「去餐飲業試試看當儲備主管，服務與管理經驗可以延續」。

也有人建議原PO進修、學習新技能，「待業可以多給自己一些休息，審視自己未來規劃的時間，也可以想想自己想要的工作需要什麼專業能力，並且多累積自己想要增強的能力：面試經驗、多益、程式設計、做自我介紹ppt、英文口說等等；專業能力可以去職訓局問問看有沒有課程」、「你真的找不到方向或想學技能的話，職訓局的課程可以參考」、「每天星巴克報到，一直補充我的專業技能，寫程式、資料分析、英文以及電子電路一堆相關的東西，大概平均每天只睡4～6小時，後來終於成功跳槽到電子業了」。

還有網友則認為搬家也是一項選擇，「我覺得你可以先搬出去，好好思考自己要什麼」、「先搬出去住吧，不然在這種家庭氣氛緊張的情況下，還要處理待業焦慮，會越來越沒自信」、「可以先搬出去住，再慢慢找工作」。