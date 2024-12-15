快訊

大陸女子遇害遭棄屍雪梨機場附近 台籍丈夫仍下落不明

班班喝鮮奶像「防空警報」？ 老師問：鮮奶之亂何時停

有利腸道又能控制血糖 專家教你從簡單碳水化合物改吃這種

男前段私立大學畢業待業半年 母怨父寵壞他「鬧到快離婚」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友待業將近半年，期間父母頻繁爭吵，讓他飽受壓力。照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名男網友待業將近半年，期間父母頻繁爭吵，讓他飽受壓力。照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

你有過待業將近半年的經驗嗎？一名男網友近日在論壇發文表示，他唸前段私立大學的商學院，畢業後於百貨公司擔任營業幹部，考量發展性不高而離職，但後續找不到新工作，已經待業將近半年。原PO母親不斷埋怨父親寵壞兒子，而父母兩人也鬧到快離婚。

原PO在Dcard以「父母因為我待業鬧到要離婚」為題發文表示，他現在23歲，大學畢業後在百貨公司擔任樓管一職，是營業幹部，但考量到此工作沒有太大的發展性，想要轉職，便於今年（2024）7月離職，卻發現自己無專業技能，沒辦法找到想要的工作，也不想委屈自己從事低薪工作。

原PO提到，他待業已將近半年，因為這段時間都住在家，所以父母常為此吵架，母親更在爭吵中不斷指責父親寵壞他，還要將原PO從家裡趕出去，父母兩人也因此鬧到快離婚。原PO對此也不滿道，「我又沒花到他們（父母）的錢，搞到我待在家壓力很大」。

原PO在文末補充，自己是前段私立大學商學院畢業，在校成績也算優秀，卻苦於沒學習到實用技能，讓他動念想去考基層公務員。

有網友給予工作建議，「你如果找不到高薪的工作，那就是你現在的市場價值，認清自己，從基層開始也沒關係，重要的是累積職場經驗」、「其實肯做不挑的話不怕沒工作，小雞上也很多工作；你可以嘗試職涯諮詢，看看自己所處地區的就業市場，能不能和你可以做、想做的對在同一條線上」、「你可以找一份打工的跟爸爸媽媽討論，繼續進修或是創業」、「去餐飲業試試看當儲備主管，服務與管理經驗可以延續」。

也有人建議原PO進修、學習新技能，「待業可以多給自己一些休息，審視自己未來規劃的時間，也可以想想自己想要的工作需要什麼專業能力，並且多累積自己想要增強的能力：面試經驗、多益、程式設計、做自我介紹ppt、英文口說等等；專業能力可以去職訓局問問看有沒有課程」、「你真的找不到方向或想學技能的話，職訓局的課程可以參考」、「每天星巴克報到，一直補充我的專業技能，寫程式、資料分析、英文以及電子電路一堆相關的東西，大概平均每天只睡4～6小時，後來終於成功跳槽到電子業了」。

還有網友則認為搬家也是一項選擇，「我覺得你可以先搬出去，好好思考自己要什麼」、「先搬出去住吧，不然在這種家庭氣氛緊張的情況下，還要處理待業焦慮，會越來越沒自信」、「可以先搬出去住，再慢慢找工作」。

待業 求職

延伸閱讀

遇職場霸凌…她被迫離職卻找不到好工作 網友看6點驚喊：根本不用上班

又到年底…她好奇辦公室誰會離職？網：頻繁請假、心情很好的那位

媳婦難忍…婆婆逼賣「北市娘家」換夫妻共有新房 律師：離婚未必是正解

老牌私立大學握業界優勢 114招生名額不減反增

相關新聞

網票選「保險套該誰出錢？」56%一致選男方 網酸：這也要計較

針對「保險套該不該AA」的討論在各大論壇並不少見，還有應該由男方還是女方出錢也常成為爭議，一名網友近日在Dcard舉辦投票活動，詢問網友認為保險套的錢該由誰出，並詢問為什麼。

男前段私立大學畢業待業半年 母怨父寵壞他「鬧到快離婚」

你有過待業將近半年的經驗嗎？一名男網友近日在論壇發文表示，他唸前段私立大學的商學院，畢業後於百貨公司擔任營業幹部，考量發展性不高而離職，但後續找不到新工作，已經待業將近半年。原PO母親不斷埋怨父親寵壞兒子，而父母兩人也鬧到快離婚。

夫出軌賣春女砸百萬送禮、供遊歐洲…她心碎提離婚遭拒 網曝一原因

婚姻真是愛情的墳墓？一名人妻在Dcard上哭訴，長期疼愛她的先生被她發現出軌「外送茶妹」，這半年豪擲百萬對方還對先生不冷不熱。在被抓包後，先生雖然及時分手，卻也開始對她冷暴力又愛找碴，美夢破碎的她雖然提出離婚卻被拒絕，她不解明明兩人之間已不復從前，先生卻遲遲不不放手的原因，崩潰的她直呼「請問到底為什麼」。

女方父母出婚房一半錢！婆婆卻要她留孝親房 還要打鑰匙給自己用

遇到緊迫盯人的婆婆對媳婦而言是一大考驗，有人妻抱怨，近期跟老公買了新房，由女方父母出一半的費用，老公則負擔剩下的貸款，想不到婆婆竟要求她「留一間給婆婆當孝親房」，還要她打鑰匙給婆婆，方便她來住，其他人狠酸婆婆不要臉，有人要她直接告訴婆婆「妳兒子才剛繳一個月房貸，連一坪的費用都不夠」。

每一筆都好猶豫！夫妻月收25萬要養小孩、扛房貸 她煩惱：賺得不夠多？

雙薪家庭如今並不少見，而一個家庭需要多少收入才是標準？娛樂支出又該怎麼分配？一名女網友在Dcard發文透露，自己和先生的月收入加起來大約25萬，兩人還有800萬存款，然而夫妻倆近年有了自己的孩子，還肩負房貸、車貸，另外將管理費、生活開銷加起來算一算，總覺得生活上依舊處處拮据。

每月給婆婆家用、保母費共3.5萬 竟還要年終！網勸認命付錢

公婆幫忙顧小孩可能會衍生許多不同問題，有一名媽媽抱怨，目前全家住在婆家，每個月不只給婆婆2萬元家用費，同時也給了1.5萬的保母費，近日婆婆還要求要像外面的保母一樣收年終，讓她很無奈。其他人建議不如直接去找保母，避免可能引發的爭執，否則就只能乖乖認命。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。