每一筆都好猶豫！夫妻月收25萬要養小孩、扛房貸 她煩惱：賺得不夠多？

雙薪家庭如今並不少見，而一個家庭需要多少收入才是標準？娛樂支出又該怎麼分配？一名女網友在Dcard發文透露，自己和先生的月收入加起來大約25萬，兩人還有800萬存款，然而夫妻倆近年有了自己的孩子，還肩負房貸、車貸，另外將管理費、生活開銷加起來算一算，總覺得生活上依舊處處拮据。

原PO表示，夫妻倆目前都32歲，育有一個兩歲小孩，房貸每月含管理費約5萬，還有30年；車貸每月約1萬3，還有5年，自己平均月收入15萬，先生平均月收入10萬，兩人存款加起來大約800萬，可能因為還在繳貸款，導致即使收入還算不錯，生活上卻還是處處拮据，遇到較高的支出需求時，不至於花不下去但心裡總會多想一下。

她感嘆，同歲的朋友們很多加起來月收入不到他們夫妻倆的一半，但吃飯時也不會顧慮這麼多，比較會看想吃的是什麼、好不好吃、滿不滿意，選飯店也會選擇知名、寬敞的，她也坦言非常羨慕這種善待自己的生活態度，很想跟朋友們一樣大方的選擇。原PO表示有時候會想是不是自己賺得不夠多，明明沒有到花不起，但總習慣優先考慮性價比，自己和先生努力賺錢明明就是為了改變生活水平，但當薪資水平提高時卻都還是會在意開銷。

她表示近日兩人討論除了投資、貸款等必要支出以外，要不要配置一筆比較大的娛樂開銷、吃飯開銷，讓自己可以花得比較心安理得一點，因此想藉文章詢問網友都怎麼分配生活娛樂的開支，或是有沒有可以讓自己花錢毫不猶豫的關鍵，直呼「會賺錢真的不代表會花錢或會用錢吶…嗚嗚」。

貼文曝光後，網友紛紛回覆，「請問妳們家是不是妳負責管錢的呀？感覺負責管錢的人會比較在意大小支出」、「這是因為妳珍惜每一分努力賺來的金錢…都是努力賺錢，為了改變生活水平」、「會在意不是壞事，畢竟每個人追求的不一樣，最好的方式當然是專款專用」、「很正確的觀念啊」、「因為妳心裡沒有底，也就是對未來理財藍圖的細節還規劃不夠，或是計算不夠細節」。

也有網友提供理財建議，「可以參考六罐子存錢法，再按照自己的資產配置比例」、「要善用金融商品，把現有資產發揮最大的用處」、「投資是必需，善用稅制買股票、扣稅」、「我覺得你們應該有個目標才對。我是設定10年退休，但我很清楚我閒不下來…不過至少有個目標在努力，10年後我相信一餐5000元我眼睛都不帶眨的」。