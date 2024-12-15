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每月給婆婆家用、保母費共3.5萬 竟還要年終！網勸認命付錢

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友抱怨婆婆帶小孩還要求年終，照片為婆媳示意圖。 圖／ingimage
女網友抱怨婆婆帶小孩還要求年終，照片為婆媳示意圖。 圖／ingimage

公婆幫忙顧小孩可能會衍生許多不同問題，有一名媽媽抱怨，目前全家住在婆家，每個月不只給婆婆2萬元家用費，同時也給了1.5萬的保母費，近日婆婆還要求要像外面的保母一樣收年終，讓她很無奈。其他人建議不如直接去找保母，避免可能引發的爭執，否則就只能乖乖認命。

一名女網友爆料公社發文表示，她目前與老公、小孩一起住在婆家，因為老公認為給自己人帶小孩比較放心，因此才托由婆婆照顧。原PO說平時常帶婆婆出去玩，吃不便宜的飯店下午茶，出遊也都是他們買單，想不到近日婆婆突然要求要像外面的保母一樣收年終獎金，讓她無言詢問，「是妳們會怎麼辦？」

不少人贊成應該給，「給啊！既然她開口了就給，住婆家，婆婆又幫帶孩子，一個月只花3萬5，再怎麼算都不吃虧，更何況用錢就可以讓婆婆愉悅，日子就可美滋滋了，有何不可，最怕是碰到萬般刁難的婆婆，怎麼做都不對，那才是讓人糟心」、「給婆婆的錢她也是會用在家裡」、「本來就該給啊！妳給外面保母帶，不是也要給？還要三節獎金咧」。

但也有人提出不同看法，「我是寧願花托嬰的錢給外面的機構顧，不然教育不一，通常是最困擾而影響未來最大的原因之一」、「那就送去幼稚園」、「請她去考保母執照，後續比照保母收費辦理」、「不想給就請保母、搬出去住」、「給了然後過年紅包就省下來」、「我是建議小孩換給女方媽媽顧，然後全家住娘家，家用給娘家，保證老婆三秒就點頭」。

保母 婆婆 年終獎金 爆料公社

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