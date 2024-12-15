女方父母出婚房一半錢！婆婆卻要她留孝親房 還要打鑰匙給自己用

遇到緊迫盯人的婆婆，對媳婦而言是一大考驗。有人妻抱怨，近期跟老公買了新房，由她的父母出一半費用，老公則負擔剩下的貸款，想不到婆婆竟要求「留一間當孝親房」，還要她打一把鑰匙，讓婆婆方便來住。貼文一出，不少人狠酸婆婆不要臉，有人要這名人妻直接告訴婆婆，「妳兒子才剛繳一個月房貸，連一坪的費用都不夠」。

原PO在爆料公社發文表示，「最近剛買新房，我爸媽這邊出一半，老公背剩下的貸款，婆婆剛剛私訊我要我留一間房間給她當孝親房，還要記得打鑰匙給她，方便她來住」。

不少人留言大酸，「跟她說：我爸媽出一半，而且是現金，他們也要過來住，妳要來，讓妳兒子拿現金一次繳清」、「就說鑰匙給爸媽了，他們才是屋主」、「建議把男寶送還給媽媽」、「先給她家裡鑰匙後，再換新鑰匙鎖」、「要練習已讀不回，凡事總有第一次」、「可以說等你們那一半貸款付清再討論，我媽要先住」。

也有網友建議，「留一間老人房，娘家跟婆家父母共用」、「直接打四副鑰匙啊，每個人的父母都發一副，這樣才公平。然後要來住之前，要先7個工作天預約制」、「別太計較這個，就回說：要來打電話就好，留個客房即可，畢竟另一半繳貸款，都是有父母的，互相理解一下就好，有些時候別做太絕，不然到最後就是逼死另一半」。