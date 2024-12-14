婆婆去世嫂嫂要她別回娘家 人妻怒：我爸媽的房子為何不能回？

古人認為，服喪的期間身上會有穢氣，進去別人家裡會把穢氣帶進去，因此建議服喪期間不要到別人家拜訪。然而有人妻抱怨，她的婆婆近日去世，嫂嫂禁止她回娘家過年，令她相當不以為然。有人建議她「如果娘家不介意，你要回去當然沒問題，但是娘家介意的話，還是避一下比較好，免得之後有事全都說到你身上來」。

一名網友在爆料公社發文表示，她的婆婆近日去世，嫂嫂說她不能回娘家過年，她不解直呼「那房子可是我父母的，我為什麼不能回？」她補充，「嫂嫂說有喪，會帶晦氣」。

其他人留言「老一輩的真的有此一說，百日內不能回娘家」、「老ㄧ輩真的有這個說法，當初我大伯過世（先生的哥哥）剛好在春節期間過世，我跟我先生就不想回我娘家，怕影響娘家，反而是我娘家的人說沒關係」、「問一下，不然事後牽拖更麻煩」、「的確有這習俗，換個想法，嫂嫂或許也是擔心影響妳娘家爸媽，為了妳娘家人著想」。

但也有人認為「以前是吃飽太閒想一堆這不行那不行的。現在的生活步調比較緊湊，很多肯做就偷笑了，還限制這麼多有病喔」、「所有的忌諱都是人說的」、「娘家不介意就好了，到底是誰規定不能做這不能做那？」

有人分享自身經驗留言「怕重喪，通常介意煞氣會沖到家人，大概半年幾個月不要回去比較好，我大嫂家一年走了三個人（大嫂媽媽、大嫂舅媽、大嫂的奶奶）結果我哥跟你一樣堅持回來過年，我媽得了檢查不出原因的怪病，還有很多奇怪的事情就不一一說明了，看你信不信」。