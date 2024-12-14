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媽寶尪連月中都要爸媽幫忙訂！人妻慘成箭靶 被公婆酸「媳婦很花錢」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨老公是媽寶，害自己私下被公婆罵。示意圖／Ingimage
網友抱怨老公是媽寶，害自己私下被公婆罵。示意圖／Ingimage

婚姻中如果遇到媽寶老公，那對妻子而言將是一大考驗。有人妻抱怨，她的老公非常依賴父母，月子中心、租屋處等都要爸媽幫忙下訂，公婆表面答應，私下又要抱怨媳婦很花錢。不過其他人建議她放寬心，反正被說愛花錢不會少塊肉，不如繼續當既得利益者，享受公婆的資源。

一名網友爆料公社發文表示，她的老公非常依賴父母，月子中心請爸媽打電話預訂，租屋處也請爸媽幫忙尋找，用什麼、缺什麼都要跟爸媽講，她的公婆表面答應，背後又抱怨媳婦很花錢，讓她氣到直接罵老公媽寶，要他在家啃老，不要出門禍害自己跟小孩，也不需要給生活費，只要消失就好了，老公雖然答應，但還是私下偷偷拜託父母幫忙。

該網友表示，「我從小就獨立生活，所以完全無法理解老公是什麼心態，所以也無從溝通，有人可以幫幫我嗎？」

其他人留言「除了離婚以外我們完全沒有其他建議」、「我可以體會，目前我跟你遇到同樣問題，也卡在小孩」，有人建議她「把孩子給他爸媽帶，妳去上班，沒事就讓他爸媽出錢買多一點東西，然後說幫他們投資」、「聽爸媽的就算發生問題也是爸媽的問題。如果聽妳的或他自己搞，有問題就要自己扛，如果沒有離婚的打算，就吞下去悶在肚子爛」。

還有人說「如果公婆真會提供實質上的幫助，那就當念經，不聽不聽！反正又不用自己出馬」、「有辦法就改變他，聽起來是沒辦法，那就改變自己加入巨嬰共和國，只是掛個花錢的稱號，肉沒少一塊事情少很多，不想離總要有一個人改變，再不就是包容，自己如果心態都改不了憑什麼要求另一半要改？」、「被說很花錢不會掉肉啊，願打願挨，繼續受惠」。

公婆 媽寶 月子中心 爆料公社 老公 離婚

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