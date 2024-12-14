剪斷輸卵管16年！47歲人妻「又懷孕了」…網見2關鍵給建議

結紮竟然還會懷孕？一名女網友分享，16年前生女兒時，順便做了結紮手術，沒想到近期「大姨媽」遲遲未來，驗孕後居然發現懷孕了！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「匿名公社」表示，自己目前47歲，因為身體不好，16年前生女兒時，醫師建議未來不要再生小孩，剖腹產時就一起做了結紮手術，直接把輸卵管剪斷，沒想到近2個月「大姨媽」一直沒有來，她相當擔心跑去驗孕，還真驗到2條線，目前正等待醫師的檢查報告。

這名女網友進一步說明，自己有心臟病，雙腿也比較沒力氣，很擔心生下來沒有辦法好好帶她，但又下不了決心放棄一個小生命，直言「這兩三天真的半夜會起來哭，隔天上班無精打采，真的來得太慢了，我沒有失去過任何一個小孩，怎麼有點年紀了才讓我抉擇？」。

貼文一出後，多數網友給出建議，紛紛表示「帶小孩真的很費體力，認真建議妳放棄」、「高齡生小孩風險頗大，要考慮孩子是否健康」、「高齡產婦生出問題寶寶的機率比較大，真的要好好考慮、「您今年47歲，代表這個孩子大學剛畢業您已經要70了，需要認真想一想」、「如果不是很富有的話，建議不要生，不然小孩還沒長大可能就要為妳的醫藥費煩惱了」。

此外，也有部分網友持相反意見，指出「妳都結紮的這麼徹底了，孩子還是堅持要來跟著妳耶」、「這種事情很難幫妳決定，但如果真的結紮了還是懷孕，可能代表妳跟這個小生命很有緣吧」、「先等報告吧，也許會有別的狀況」。