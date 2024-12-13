AA男不接受女友當付費帳號免費仔 網不挺：回歸單身吧你

情侶之間是否要AA制，一直以來都是網友們熱議的話題，通常若是男方發文抱怨，容易被批評小氣、不夠愛對方等，近日，有網友發文表示女朋友頻繁跟他索要電子書、課程帳號，讓他感到很不舒服，因此上網求助，卻反遭網友怒嗆「回歸單身吧你」。

一名網友在Dcard上以「女友一直用免費的」為題發文，表示自己平時會給女友使用自己的「Netflix」和「Disney+」帳號，他都沒說什麼，而近期女友卻進一步要求要電子書、課程帳號，讓他感到很不舒服，認為對方太超過了。

他提到，由於自己是名老師，因此特別注重版權的問題，「像盜版桌遊這類事情就絕對不會讓學生碰，甚至可能被檢舉，所以這方面我格外小心。」原po認為這些課程和電子書價格也不算貴，自己買一份也不會影響什麼，女友何必為了這點小便宜降低自己的格調。

想不到貼文曝光後，卻遭到網友們「一面倒」的怒嗆，「少來，你在乎的根本不是版權」、「想AA就明說，扯什麼版權問題」、「連影音看劇的都要計較？回歸單身吧你」、「我所有帳號都買家庭版給親友免費用…她又不是別人，她是你女朋友耶！」

有網友也直接替他點出問題，建議原po直接告訴對方，「你不舒服的原因並不是版權或是什麼格調，就是因為她用免費的～直說吧，請她分擔費用，你會舒服多了」、「通常『不是錢的問題』其實問題就是錢」、「其實這也沒什麼問題，那你就不要給她看，或是叫她付錢」。

原po最後則是修文補充，「謝謝大家讓我第一次反串就有如此熱度」，原來是想凸顯相同事件情境，性別互換造成的不同回應。