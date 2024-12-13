貸款全包又疼老婆！她讚爸爸是「稀有男人」 網：媽媽更厲害

能夠嫁給既大方又溫柔的男性是許多女性的夢想，世界上真的有這種男人存在嗎？一名女網友發文分享，他們家是雙薪家庭，但無論是房貸還是車貸，甚至所有生活費都是爸爸出，家事也是爸爸做，不僅如此，爸爸還非常疼愛老婆，會因為老婆想去日本，毫不猶豫訂機票，吵架也都會先哄老婆，讓她直呼：「我爸這種男人也太稀有」。

一名女網友在Dcard發文，表示她爸爸一個月薪水約20萬，媽媽約10萬，但無論是生活費、車貸還是房貸，一切支出都是爸爸出，媽媽賺的錢全部自己花，家事也是爸爸和孩子負責，媽媽只需要負責她想養的狗就好。

原PO描述，爸爸還非常疼愛老婆，常常帶她出國玩、吃好料，甚至會因為老婆想去日本，把要考試的孩子留在台灣，毫不猶豫地訂機票，吵架時也會不分對錯先哄老婆，對身邊的人都很大方，除了常「碎碎念」外沒有缺點，媽媽也跟原PO說：「找男人就是要找爸爸這種的」，但原PO出社會後，反倒覺得像爸爸這種人很「稀少」。

此文一出，不少網友認為真正厲害的是媽媽，「妳媽這個成功案例就在身邊，跟妳媽請教她怎麼看男人的啊，還有她付出了什麼才讓老公這麼疼她」、「妳媽眼光真的很好，就算是上一代，願意做到像妳爸那樣的男人也是微乎其微」、「一定媽媽有值得爸爸這樣疼的地方，才有這樣的互動出現」、「妳媽可能有一套方法對付妳的爸爸讓他無怨無悔付出，夫妻相處之道要好好學習」。

也有網友分享自己家庭的相處模式，「我老公就是這樣，而且家事也都他做，我要不要幫忙都可以，每天晚上幫我按摩小腿，早上比我早起弄早餐」、「我家是媽媽是經濟支柱，爸爸就是負責所有的家事，應該說我爸爸在媽媽娘家那邊好像是人人稱讚的好男人」、「爸跟我爺爺好像也是這種，不會大呼小叫的類型，家事我媽只負責洗衣服，剩下都是我爸做」。