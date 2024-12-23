「遺囑寫好了，可以安心繼續長壽下去了」《銀髮川柳》長輩豁達幽默語錄

《銀髮川柳》系列是日本全國公益自費老人之家協會舉辦的徵文活動，平均投稿民眾年齡69歲，最年長的甚至超過100歲，從抱怨老伴、身體，到不服老的脾氣，集結人生老前輩智慧、感嘆、豁達與幽默的短詩，在日本創下銷售破百萬冊的紀錄！集結的文字訴說著坦然面對年齡的增長，並以幽默看待的短詩，真實地反映了人生和時代。

「對世間已毫無留戀 地震來的時候 還是第一個先跑」───男性／千葉縣／84歲／無業

「三代同住的大房子準備好了 但兒子至今 還找不到老婆」───男性／神奈川縣／六十四歲／上班族

「拍遺照時 笑得太開心 結果不能用」───女性／愛知縣／五十歲／兼職

圖／三采文化提供

「實在太寂寞了 於是和詐騙集團 講了好久的電話」──男性／埼玉縣／72歲／無業

「又忘記東西放哪了 但不想讓人知道 只好開始大掃除 ──女性／大分縣／六十七歲／家庭主婦

「戴上助聽器後 偷聽八卦的能力 越來越強了 男性／福岡縣／七十歲／無業

「退休的時候 收到了一條圍裙 感覺不妙」────男性／東京都／64歲／兼職

「異性看著的時候 我可不想 拿出我的敬老卡」───男性／石川縣／五十七歲／表具師

「拄著拐杖 讓人忍不住想模仿 盲劍客」───男性／東京都／五十八歲／自雇者

圖／三采文化提供

「遺囑寫好了 可以安心的 繼續長壽下去了」────男性／北海道／83歲／無業

「到了死後的世界 我們就只是朋友喔 妻子這樣對我說」───男性／石川縣／六十四歲／經營廣告事務所

「老伴開始碎念時 我總會默默 把助聽器拔掉」───男性／兵庫縣／五十九歲／上班族

「忘記兇手是誰了 只好把推理小說 重看一遍」───女性／滋賀縣／50歲／家庭主婦 《銀髮川柳1～3》。圖／三采文化提供

「太太催促我 趁還有頭髮時 趕緊拍遺照」───男性／大阪府／六十四歲／約聘人員

「那些沒來醫院的人 是不是哪裡 不太舒服啊」───男性／京都府／四十五歲／上班族

(本文摘錄自 笑中帶淚的老後日常套書：《銀髮川柳1～3》，三采文化，未經同意禁止轉載。)