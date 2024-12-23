快訊

網傳「暗無天日」影片…柯建銘、王義川北檢提告 點名「賣台四人幫」

血管鈣化比動脈硬化更糟 這些不良習慣全是危險因子

點燈放閃還不夠？ 賈永婕：規劃「永婕同心」商品成IP

「遺囑寫好了，可以安心繼續長壽下去了」《銀髮川柳》長輩豁達幽默語錄

三采文化／ 文‧日本公益社團法人全國自費老人之家協會
圖／三采文化提供
圖／三采文化提供

《銀髮川柳》系列是日本全國公益自費老人之家協會舉辦的徵文活動，平均投稿民眾年齡69歲，最年長的甚至超過100歲，從抱怨老伴、身體，到不服老的脾氣，集結人生老前輩智慧、感嘆、豁達與幽默的短詩，在日本創下銷售破百萬冊的紀錄！集結的文字訴說著坦然面對年齡的增長，並以幽默看待的短詩，真實地反映了人生和時代。

「對世間已毫無留戀 地震來的時候 還是第一個先跑」───男性／千葉縣／84歲／無業

「三代同住的大房子準備好了　但兒子至今　還找不到老婆」───男性／神奈川縣／六十四歲／上班族

「拍遺照時　笑得太開心　結果不能用」───女性／愛知縣／五十歲／兼職

圖／三采文化提供
圖／三采文化提供

「實在太寂寞了 於是和詐騙集團 講了好久的電話」──男性／埼玉縣／72歲／無業

「又忘記東西放哪了　但不想讓人知道　只好開始大掃除　──女性／大分縣／六十七歲／家庭主婦

「戴上助聽器後　偷聽八卦的能力　越來越強了　男性／福岡縣／七十歲／無業

退休的時候　收到了一條圍裙　感覺不妙」────男性／東京都／64歲／兼職

「異性看著的時候　我可不想　拿出我的敬老卡」───男性／石川縣／五十七歲／表具師

「拄著拐杖　讓人忍不住想模仿　盲劍客」───男性／東京都／五十八歲／自雇者

圖／三采文化提供
圖／三采文化提供

「遺囑寫好了 可以安心的 繼續長壽下去了」────男性／北海道／83歲／無業

「到了死後的世界　我們就只是朋友喔　妻子這樣對我說」───男性／石川縣／六十四歲／經營廣告事務所

「老伴開始碎念時　我總會默默　把助聽器拔掉」───男性／兵庫縣／五十九歲／上班族

「忘記兇手是誰了 只好把推理小說 重看一遍」───女性／滋賀縣／50歲／家庭主婦

《銀髮川柳1～3》。圖／三采文化提供
《銀髮川柳1～3》。圖／三采文化提供

「太太催促我　趁還有頭髮時　趕緊拍遺照」───男性／大阪府／六十四歲／約聘人員

「那些沒來醫院的人　是不是哪裡　不太舒服啊」───男性／京都府／四十五歲／上班族

(本文摘錄自 笑中帶淚的老後日常套書：《銀髮川柳1～3》，三采文化，未經同意禁止轉載。)

老婆 退休 銀髮族

延伸閱讀

40歲以上的人更要走路！每天多一小時步行就能延壽 最大可多活11年

比台灣人長壽！西班牙人愛抽菸、晚餐10點才吃 醫：差在1關鍵

貓咪可以陪我多久？「長壽貓排行榜揭曉」6招養生祕訣鏟屎官快筆記

決定長壽最關鍵器官！香腸和超商便當是大敵？日名醫教增強腎臟力體操

相關新聞

「遺囑寫好了，可以安心繼續長壽下去了」《銀髮川柳》長輩豁達幽默語錄

《銀髮川柳》系列是日本全國公益自費老人之家協會舉辦的徵文活動，平均投稿民眾年齡69歲，最年長的甚至超過100歲，從抱怨老伴、身體，到不服老的脾氣，集結人生老前輩智慧、感嘆、豁達與幽默的短詩，在日本創下銷售破百萬冊的紀錄！集結的文字訴說著坦然面對年齡的增長，並以幽默看待的短詩，真實地反映了人生和時代。

【當代散文】楊邦尼／藏身

0．無處藏

【慢慢讀，詩】陳柏煜／ANTIFRAGILE

거짓으로 가득 찬 party

金玉涼言

夜路走多總會遇到鬼，網路用多常會看到神。

【愛情旅行國】羅娃娃／懼高症者的飛行歷險

男友是個身高一百八十公分的高個子，但他有懼高症，不敢走吊橋、不敢從高樓往下望，畏懼任何會讓雙腳懸空的遊樂器材或極限運動，...

白蘋／菱角暖暖包

童年記憶裡，每逢臨冬之際，便會坐火車抵達大甲站。自車門探身的剎那，東北季風猛擊臉龐，我逆著風，張望四周，尋覓月台上的二舅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。