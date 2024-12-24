「胸口悸動…以為是愛情，結果是心律不整！」《銀髮川柳》長輩專屬的黑色幽默

《銀髮川柳》系列是日本全國公益自費老人之家協會舉辦的徵文活動，平均投稿民眾年齡69歲，最年長的甚至超過100歲，從抱怨老伴、身體，到不服老的脾氣，集結人生老前輩智慧、感嘆、豁達與幽默的短詩，在日本創下銷售破百萬冊的紀錄！集結的文字訴說著坦然面對年齡的增長，並以幽默看待的短詩，真實地反映了人生和時代。

「胸口悸動 以為是愛情 結果是心律不整」──男性／福岡縣／75歲／上班族

「現在場面氣氛緊張 於是演出老年痴呆裝糊塗 上了年紀也是很方便的」──女性／茨城縣／七十一歲／家庭主婦

「殯儀館是 許久不見的朋友 再次碰頭的地方」──男性／廣島縣／六十九歲／無業

「我還很有元氣！ 就連遺書都 能夠寫兩遍」───男性／神奈川縣／94歲／無業

「組團出遊去 日子真難定 每天都有人體檢」───男性／京都府／八十歲／無業

「老了之後 比起讀空氣 我寧願讀佛經」───女性／神奈川縣／四十三歲／平面設計師

「選一本書來讀 比起內容 我只選擇字體大的」──男性／神奈川縣／71歲／無業

「即便頭髮這麼少 還是得付 全額的理髮費」──男性／東京都／六十六歲／自雇者

「在醫院等了三小時 檢查結果居然是 『年紀大了』」──女性／新潟縣／六十五歲／無業

圖／三采文化提供

「真是尷尬 竟然想不起來 老公叫什麼了」──女性／埼玉縣／63歲／無業

「模仿麥可跳舞 卻被誤會是 癲癇發作」───男性／福岡縣／四十七歲／無業 《銀髮川柳1～3》。圖／三采文化提供

「耳朵聽不到了 只好學旁邊的人 他笑我跟著笑」───男性／茨城縣／七十歲／無業

「孩子已離巢 先生已離世 我的青春終於來了」────男性／栃木縣／61歲／無業

「體檢過後 太太突然變溫柔了 令人害怕」───男性／岐阜縣／六十三歲／自雇者

「今天打扮得很年輕吧 不料還是 被讓座了」───女性／千葉縣／六十一歲／家庭主婦

(本文摘錄自笑中帶淚的老後日常套書：《銀髮川柳1～3》，三采文化，未經同意禁止轉載。)