快訊

MLB／大谷3擒美聯社年度最佳男性運動員 預約第4座就在明年

紐約地鐵燒死人畫面曝！冷血男一度「搧風加火」 落網稱：喝茫了

雨傘奇幻漂流到「桃園陽台」 板橋男靠蘋果AirTag定位找上門討回

聽新聞
0:00 / 0:00

「胸口悸動…以為是愛情，結果是心律不整！」《銀髮川柳》長輩專屬的黑色幽默

三采文化／ 文‧日本公益社團法人全國自費老人之家協會
圖／三采文化提供
圖／三采文化提供

《銀髮川柳》系列是日本全國公益自費老人之家協會舉辦的徵文活動，平均投稿民眾年齡69歲，最年長的甚至超過100歲，從抱怨老伴、身體，到不服老的脾氣，集結人生老前輩智慧、感嘆、豁達與幽默的短詩，在日本創下銷售破百萬冊的紀錄！集結的文字訴說著坦然面對年齡的增長，並以幽默看待的短詩，真實地反映了人生和時代。

「胸口悸動 以為是愛情 結果是心律不整」──男性／福岡縣／75歲／上班族

「現在場面氣氛緊張　於是演出老年痴呆裝糊塗　上了年紀也是很方便的」──女性／茨城縣／七十一歲／家庭主婦

「殯儀館是　許久不見的朋友　再次碰頭的地方」──男性／廣島縣／六十九歲／無業

「我還很有元氣！ 就連遺書都 能夠寫兩遍」───男性／神奈川縣／94歲／無業

「組團出遊去　日子真難定　每天都有人體檢」───男性／京都府／八十歲／無業

「老了之後　比起讀空氣　我寧願讀佛經」───女性／神奈川縣／四十三歲／平面設計師

「選一本書來讀 比起內容 我只選擇字體大的」──男性／神奈川縣／71歲／無業

「即便頭髮這麼少　還是得付　全額的理髮費」──男性／東京都／六十六歲／自雇者

「在醫院等了三小時　檢查結果居然是　『年紀大了』」──女性／新潟縣／六十五歲／無業

圖／三采文化提供
圖／三采文化提供

「真是尷尬 竟然想不起來 老公叫什麼了」──女性／埼玉縣／63歲／無業

「模仿麥可跳舞　卻被誤會是　癲癇發作」───男性／福岡縣／四十七歲／無業

《銀髮川柳1～3》。圖／三采文化提供
《銀髮川柳1～3》。圖／三采文化提供

「耳朵聽不到了　只好學旁邊的人　他笑我跟著笑」───男性／茨城縣／七十歲／無業

「孩子已離巢 先生已離世 我的青春終於來了」────男性／栃木縣／61歲／無業

「體檢過後　太太突然變溫柔了　令人害怕」───男性／岐阜縣／六十三歲／自雇者

「今天打扮得很年輕吧　不料還是　被讓座了」───女性／千葉縣／六十一歲／家庭主婦

(本文摘錄自笑中帶淚的老後日常套書：《銀髮川柳1～3》，三采文化，未經同意禁止轉載。)

退休 銀髮族

延伸閱讀

「遺囑寫好了，可以安心繼續長壽下去了」《銀髮川柳》長輩豁達幽默語錄

5星座長壽有道？魔羯愛勞動、金牛擁抱自然、他科技養生達人

福壽雙全！後半生最富足的「四大生肖」 財源滾滾來、家庭幸福又健康

瓊瑤怕成插管維生老人…「3大生肖女」晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

相關新聞

人妻每次愛愛狂流鼻血 嚇到老公抗拒床事…醫生揪1病因

許多搞笑影視作品會出現男士性興奮時會狂流鼻血的場面，原來現實的確有類似病例，而且不分男女。

跨年很忙！她怨男友先陪朋友才一起倒數 網勸知足：很有心了

2024進入倒數，不少人互相約好一起跨年。一名女網友在Dcard抱怨，和男友交往半年，因為對方之前都和兄弟過，這次也希望可以聚一下。因此，男友提出先和朋友吃飯再來陪她跨年，但她認為這樣還要找地方殺時間，過年有到處人擠人不是很樂意，直呼「有夠為難」。

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

沒要幫出錢！婆婆嫌媳找月嫂、訂餐好貴 還嗆「我生三個都沒坐月子」

根據習俗，一般媽媽產後都會坐月子，把耗損的元氣補回來。有位媽媽分享，三寶就快出生了，老公提議讓她去住月子中心，但她考量月中花費太高，未來小孩要用錢的地方很多，夫妻決定把省錢在家坐月子就好。婆婆得知打來問東問西，說了一堆讓人傻眼的話。

「胸口悸動…以為是愛情，結果是心律不整！」《銀髮川柳》長輩專屬的黑色幽默

《銀髮川柳》系列是日本全國公益自費老人之家協會舉辦的徵文活動，平均投稿民眾年齡69歲，最年長的甚至超過100歲，從抱怨老伴、身體，到不服老的脾氣，集結人生老前輩智慧、感嘆、豁達與幽默的短詩，在日本創下銷售破百萬冊的紀錄！集結的文字訴說著坦然面對年齡的增長，並以幽默看待的短詩，真實地反映了人生和時代。

一句好話

只要再接再厲，失敗就會過去。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。