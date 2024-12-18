嫁錯老公的真實告白！調查曝婚姻「地雷區」排行：第一名不是沒錢

【文：武美齡】

婚姻生活是否總如童話般幸福？還是也會有些不堪？BabyHome進行媽咪大調查「什麼事會讓你後悔嫁給現在的老公？」，從老公劈腿到公婆相處問題，答案五花八門，卻也直指婚姻中常見的「地雷區」，調查結果發現人妻們最怕沒錢、老公有小三。

婚姻中的「地雷區」，離不開愛情和麵包

這次調查中，得票率最高的「地雷」是「老公劈腿、有小三」（20%） 成為最讓人後悔的事，若最基本的信任都沒有了，婚姻該如何繼續走下去。緊追在後的是 「沒錢可用好心酸」（17%），婚姻中除了愛情還是必須考量現實，若經濟困難真的會人崩潰。

而 「不做家事、要人服侍」（17%） 則同樣是讓人妻們抓狂的原因，現已是兩性平權時代，家事分工應公平，沒人想要伺候老爺子。也有不少人妻表示「朋友/興趣嗜好永遠比老婆還重要」（17%）是會後悔的重要原因之一，因為感覺自己在老公心中的優先順位永遠排不上，讓人心寒。

公婆難相處、爸爸不用心也上榜！

除了老公本身的問題，外部因素也是婚姻中令人挫折的來源，「公婆、姻親家難相處」（15%） 表示姻親壓力對婚姻關係的侵蝕力不可小覷，往往影響夫妻間的和諧。還有人妻提到老公身為父親角色的缺失，「身為爸爸，陪伴孩子超不用心」（14%），認為孩子是兩個人共同的責任，若只有自己在帶孩子和付出，將有極大無力感。

從調查結果中，可以看出幾個值得注意的趨勢，現代婚姻中，妻子對伴侶在家庭分工中的參與度有了更高期待，以及經濟壓力依然是婚姻穩定的挑戰，同時，「老公劈腿、有小三」（20%）高居榜首，顯示出對婚姻忠誠度的期望仍是許多女性的基本要求。

當婚姻遇到低潮？好話一句救全場

若婚姻中無第三者問題，只是感覺過了「婚姻保鮮期」，如何再次贏回另一半的芳心？在生活中不妨多說點「神奇好話」，平淡簡單的一句話，就能讓婚姻氣氛瞬間加溫，「有你真幸福，謝謝，辛苦了」、「我好愛吃這道菜」、「需要我幫什麼忙嗎？」，這些貼心的話語可是經典必殺技，多少能彌補其他的不足。BabyHome網媽表示，「我老公雖然賺得不多，但是個貼心的好爸爸」、「不把我的付出當作是理所當然，對我說謝謝，就算是只端一杯茶給我，都算是好老公」，「只要愛我、愛家、愛小孩~對我來說就是好老公」。

結婚並非幸福的終點，婚後才是真正考驗的開始，且結婚不僅是在給自己選另一半，也在替孩子選擇原生家庭，想要挑到好老公、好爸爸，除了在婚前睜大眼睛評估另一半的各項條件、個性等，婚後雙方的互相體諒、家事育兒分工、感情維繫等，都是營造幸福家庭的關鍵因素，只有雙方共同努力，才能打造出讓人嚮往的美滿婚姻與和樂家庭。

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