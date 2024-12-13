婆婆主動帶孫一天！夫妻回來見女兒「2慘狀」氣炸：要瘋掉了

過去與現代教養孩子的方式不同，婆媳間相處起來難免會產生摩擦。一名媽媽抱怨，近日孩子被婆婆接走一天後，沒想到不僅「整臉疹子」，連大便都是水水的，讓她們夫妻倆當場傻眼。

該名媽媽在Dcard上抱怨，日前婆婆因為想念孫子，便讓她把孩子接走一天，沒想到回來後「天都塌了」。只見女兒回家時整臉起疹子，連大便也都是水。對此，婆婆解釋「寧可讓小孩流汗也不要讓她感冒」，不僅如此還嫌奶粉太貴，所以給孩子喝很多水，結果「泡奶的時候又把奶泡得很濃」，才導致大便都是水。

原po和老公當場傻眼，老公甚至氣到跟婆婆大吵一架。原po感嘆，他們都有提醒婆婆，不能讓孩子太熱、喝太多水，但婆婆卻充耳不聞，辯說自己有帶小孩的經驗，覺得她就是這樣把先生帶大的，「怎麼到她孫女這裡就不行了」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「這個我真的會瘋掉，整個原地黑化，從此再也不讓她看我的小孩」、「千萬不要再把寶寶交到她手上了，滿臉疹子看了就有夠心疼」、「最可悲的是這些老人永遠都覺得自己是對的，不接受反駁，你一直要說他錯，他就罵你不孝」、「有事嗎？不喝奶只喝水是會飽嗎？」。