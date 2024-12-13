婆婆給媳婦金飾「比兩個女兒還多」 理由曝光讓她錯愕：落入圈套？

台灣人的結婚習俗當中，金飾是相當重要的物品。有一名新嫁娘發文表示，婆婆給她的結婚金飾比給自己女兒還多，沒想到理由曝光後，讓她相當錯愕，直呼「我是否已經進入我婆婆設好的圈套？」

原PO在Dcard以「婆婆給我結婚金飾竟然有原因的」為題發文，表示自己才剛辦完婚禮，婆婆私下透露所給她的金飾比給自己兩個女兒還要多，原因則是以後婆婆年老身體出問題時，她在身邊照顧的機會比較多，所以金飾才會多給一點，而兩個女兒嫁出去後很少回娘家照顧父母親，所以不需要給太多。

一席話讓原PO聽了很傻眼，不知道該高興還是難過，「為什麼給我金飾就是這個天大難堪的原因？為什麼不是開開心心給予我即可？」她說婆婆每次跟女兒有什麼話，就關起房門來講悄悄話，怎麼可能給自己女兒的金飾會比較少？原PO直覺自己可能落入婆婆設好的圈套，如果拿了金飾卻不做事，未來可能會成為婆婆口中的「千古罪人」。

貼文讓不少人看不下去，「哇！很會情勒的婆婆」、「怎麼就不是她的兒子去照顧她」、「這啥情勒婆婆，照顧跟孝順也要自己發自內心想做吧，而且給妳比較多，像是情勒私下賦予妳壓力的話語，又沒證據她給女兒的就比較少」、「不要以為現在這個時代，就沒有要媳婦包天包海，然後還認為天經地義的家庭」、「結婚原則，自己的父母自己顧，少把媳婦當奴隸」。

但也有網友替婆婆說話，「住婆家的話的確有扶養義務」、「我覺得她的思路沒有錯，直接講也是蠻坦蕩蕩的」、「還蠻正常的吧？至少有先給妳錢，就像是買保險跟分散風險概念吧」、「我覺得是婆婆比較不會講話，大致上要表達的可能是：以後跟妳相處時間比較多，所以互相，老了的確會怕沒有人照顧自己，誰都不想孤單去住安養院」。

還有人勸原PO快點歸還金飾，「拿人手短，金飾還給婆婆」、「金飾還她，說有問題請找她兒子」、「聽完我會直接還欸，然後告訴她不要幻想了；至於照顧她什麼的，我婆婆也說過類似的話」、「如果是我，我會還她，跟她說妳會健健康康到老…如果不還，真被女兒們當藉口說：收了這麼多金飾」、「還給她，告訴她現在金價高檔，可以考慮賣掉，錢她自己留著」。