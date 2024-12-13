真心也有成本！她自承「從AA女到拜金女」：用價值換利益沒不對

每個人對於愛情的價值觀不盡相同，挑選與自己最合適的伴侶才是重點。一名女網友發文分享，自己從AA制好女生到「拜金女」的歷程，認為用自己擁有的價值去換其他利益，讓生活更加幸福，並沒有不對。

一名女網友在Dcard發文，表示以前的她找對象不會看重家世、經濟能力，和曖昧對象或男友出去約會也完全實行「AA制」，但現在卻變成大家都在罵的「拜金女」，之所以有如此大的轉變，是因為她看清了以下列舉的事情：

1、真心就會本能付出

原PO認為，就像對待好友一樣，如果真的喜歡對方，就算沒得到同等回報也沒關係，只希望對方開心就好，雖然金錢不能作為衡量愛的標準，但假如連「金錢」都不願付出，那她並不相信對方的真心。

2、情緒價值難一致

以前原PO會看對方是否能提供給她情緒價值，但後來她發現，男女的思維方式完全不同，不如自己學會處理情緒，既然男友無法提供情緒價值，那就買機票讓她出國散心、送禮物，反而讓彼此的相處更輕鬆。

3、付出才會珍惜

從前她和男友都是AA制，出社會後男友在物質上付出很多，有時也會送高單價禮物，對她越來越好，之前跟心理諮商師聊到這些她才明白，對方在感情裡有「沉沒成本」，自然會更珍惜這段感情，原PO也提升自身的吸引力，比如帶著男友跨出舒適圈去自助旅行，幫他分析人情世故等等。

4、提高自身價值

原PO自認從小到大異性緣都不錯，不乏追求者，但總覺得出社會後卻沒優勢，實際上還是有吸引一些高學歷、家境好的優質男，她才意識到應該在婚戀市場中輸出更多「高階價值」，也可以大方接受異性提供的好處，而不是當個單純的好女孩。

5、AA制前提是平等

原PO認為，AA制沒有不好，但應建立在「性別平等」上，如今社會現狀不可能實現，既然無法改變，在婚戀關係中一定要有所犧牲的話，那當然也要為自己圖點利益。

原PO最後表示，她觀察到，女性在婚戀中太勢力與太不現實，都很容易不幸福，所以找對象的第一條件還是要看人品和責任心，再者用自己擁有的價值去交換其他利益，讓生活更加幸福，並沒有什麼不妥。

此文一出，不少網友同意她的觀點，「認同妳說的觀點，真的女生把自己的價值提上來比較重要」、「非常認同第1點，我覺得求來的付出很廉價，所以不曾開口要求別人為我付出什麼，上述那些都是他們自發性做的」、「完全認同你說的，AA是建立在懂得互相的人」、「良禽擇木而棲，是天經地義的事情」。

也有網友分享經驗，「我們食衣住行吃喝玩樂都AA，但非常多時候，我付出力又多付出錢，不會因為這些傷到感情，但真的會覺得某些情感需求沒被get到」、「我也是，而且之前都是我在養男朋友，他還是不乖，玩交友軟體劈腿的都有，後來我就再也不敢做這種事情」、「我父親是個傳統的鄉下人，他覺得娶老婆就要像以前傳統女性那樣，也不珍惜、更沒在關心，不聞不問的甚至推卸責任」。