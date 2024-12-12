拿雞排搭車被拒！妹子委屈回家 男友追罵「公主病」：大家都這樣

有些人會拒絕乘客在車上飲食、或帶味道濃厚的食物上車，近日有位女性與男友相約出門，因手上拿著雞排就被男友拒於車門外，要她吃完再上車，由於天氣炎熱她便決定取消約會回家，沒想到被男友批評「公主病」讓她相當委屈。

該女子在社群平台「KauBei靠北」上貼文討拍，提到自己與男友相約見面時手上拿著一塊雞排，男友看到就要她「吃完再上車」，然而當時外面氣溫也高達34度，她曬著大太陽男友在車內吹冷氣，不禁愈想愈委屈，便直言「不想跟他出門」直接回家。事後男友卻指責她「公主病」，還表示「大家都這樣」，讓她難過問「我這樣很公主嗎？」

對此，不少網友直接勸她分手，「找一個不把車的整潔看得比人重要的男人啊」、「如果把車子看得比女友還重要是可以放生了」、「應該找一個不介意的男朋友」、「以後別搭他車出去吧，誰會說自己女友有公主病」、「你不是公主病，只是你可以換一個男朋友，因為你們都有過不去的坎，堅持己見的原則」。

此外，也認為2人的問題在於價值觀不同，「男生對車子有潔癖沒問題，每個人在意的點不同，但是說女生公主病有問題，就是把自己的原則硬套在別人身上」、「沒有『大家都這樣』，他不應該為此說妳公主病。但是他希望他的車子沒有雞排味也沒有什麼問題」、「很多人的車上都不喜歡有乘客在車上吃東西啊！要是味道很濃郁的更麻煩，可能要去找汽車美容清一下了」、「價值觀和生活習慣不同罷了」。