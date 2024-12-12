母幫付600萬頭款買房遭笑媽寶！他怒批老婆「白目」 網羨慕：欠兒子嗎？

近年房價暴漲，很多父母會幫小孩出頭期款減輕購屋壓力。有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文抱怨老婆，他表示，他的媽媽願意幫忙付600萬頭期款，結果老婆竟然罵他是媽寶，讓他忍不住氣指老婆「真是腦袋進水」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「我也想當媽寶。」

原PO透露，他們最近準備購屋，媽媽表示願意幫忙出600萬的頭期款，之後他們只需負擔每月的房貸即可，結果老婆竟然罵他是媽寶，讓他無法理解，表示「這條件不好？」，氣憤地直指老婆很白目，抱怨她「真是腦袋進水」。

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「命真好還有父母的幫忙，好好珍惜」、「求之不得，要懂得感恩」、「當然要買啊，白白600萬不拿嗎」、「世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶」、「現在的媽媽真不好當，幫人出錢還被這樣吵」。

此外，還有不少網友回應「你媽還欠兒子嗎？」、「這年頭有錢的媽寶，是正面的」、「比一般人少奮鬥20年存600萬，有什麼不好」、「好讚的媽媽，我寧願當媽寶」、「600萬，我也願意讓我老公當一次媽寶」。

不過，也有網友理性分析，指出「老婆在意的點是什麼？」、「有沒有問過老婆的考量是什麼？如果有人幫忙付首付，何樂不為，但如果附帶條件，真的會考慮一下」、「600萬頭期款，有附帶條件？」、「房貸每月多少？你扛得住嗎？」、「有要給鑰匙嗎？」、「她不想被你媽媽控制？懂這個邏輯嗎？」

還有好心網友提醒原PO「媽媽幫忙出600萬，要注意贈與稅的問題」、「也不能說這樣就是媽寶，重點是拿了這筆錢之後，你媽就有權介入你們的生活就『金架母湯』，用借的我覺得可以」、「現在沒有幾個年輕人拿得出頭期款買房，有後援必然是好的，夫妻之間有分歧有摩擦也是很正常的，立場不同雙方說清楚講明白就好，意氣用事也解決不了問題」。