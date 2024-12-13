長照家屬別孤單…你該知道的政府「四包錢」和喘息服務

盤點長照2.0，政府提供的「四包錢」

政府自二○一七年一月起，開始推動的「長期照顧十年計畫2.0」（簡稱長照2.0），強調建立優質、平價、普及的長照服務體系，其中，特別提供了稱為「長照四包錢」的四項補助：

一、照顧及專業服務：

依失能程度二至八級補助約每月一萬元至三萬六千元（自負額最高十六％），等於花一千六至六千元間，即可使用居家服務、日間照顧等「照顧服務」，或居家復健、居家營養等「專業服務」項目。

二、交通接送服務：

失能第四級以上者，依交通遠近補助每月一千六百八十元至兩千四百元（自負額最高三○％）。

三、輔具及居家無障礙環境改善服務：

每三年最高四萬元（自負額最高三○％）。

四、喘息服務：

每年最高補助四萬八千五百一十元（自負額最高十六％），可使用於居家喘息、機構喘息、日間照顧中心喘息、小規模多機能（夜間臨托）、巷弄長照站臨托等五項喘息服務。

很多人擔心若已聘僱了外籍看護工，是不是就不能享有這些補助？

事實上，一樣可以申請補助，只是會有一些限制。「交通接送服務」「輔具及居家無障礙環境改善服務」等項目一視同仁，但「照顧及專業服務」的給付額度為未聘僱家庭的百分之三十，並限用於復能服務、進食與吞嚥照護、營養照護等「專業服務」項目，不得使用居家服務、日間照顧中心等「照顧服務」項目，「到宅沐浴車服務」則不受此限制。而在「喘息服務」部分，額度雖然相同，但申請流程仍有一些限制，除了經照管中心評估為失能程度第七級或第八級者可直接申請外；其餘聘僱外籍看護工的家庭，需於外籍看護工無法協助照顧持續三十天以上，才能申請「喘息服務」。

另外，為減輕家有中、重度失能長輩入住機構的經濟負荷，自二○一九年年推出「住宿式服務機構使用者補助方案」，針對入住指定七類機構且所得稅額未達二○％之住民，依稅率級距給予最高每人每年六萬元之補助；自二○二三年起，則針對長照需要等級達四級以上之住民，調增補助為每人每年十二萬元，並取消排富規定。

以聰明對策準備長期抗戰

根據中華民國家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）調查，從被照顧者輕、中度依賴程度，逐漸進入到重度、完全臥床階段，照顧者將自「混亂期」「適應期」「穩定期」進入「下一次病情變化期」的循環，一段照顧歷程平均九．九年，但也有長達三十多年的案例，若家中有長輩需要照顧，可預見的未來將如長泳般，也似一場看不到盡頭的馬拉松，因此，面對長期抗戰，需有聰明的對策及方法。

圖／先覺出版社提供

衛生福利部長期照顧司及家總特別提出了「長照平安五守則」：

一、備好「照顧救生圈」，找神隊友幫忙：

家庭照顧者有照顧上的疑問或是不知如何尋找資源，只要一通電話，撥打「一九六六長照專線」，從照顧管理專員、A個管、B服務提供單位、C據點、家照據點、失智據點所建構的支持網絡，就像「照顧救生圈」，即使有突發狀況導致經濟困難須急難救助等問題，政府也有社安網等其他資源，希望照顧者勇於求助。

二、找到照顧替手：

鼓勵家庭妥善運用政府長照資源，同時推動家庭內照顧溝通與協議，找到照顧替手，做好照顧安排與時間管理，成為聰明照顧者。

三、有人聽你訴苦：

專為家庭照顧者設置的「家庭照顧者關懷專線○八○○－五○七二七二」（台語：有您真好真好），提供線上會談服務與協助，聆聽您照顧上的大小事。

四、每天至少十五分鐘留給自己，做喜歡的事：

每天留給自己十五分鐘的時間與空間，不論是運動、聆聽音樂、冥想、書寫、散步等，傾聽自己的聲音，找回簡單的平靜與快樂。

五、訂定安心交接計畫：

家庭照顧者總是擔心被照顧者沒人照顧，鼓勵善用政府資源安排替手，練習做好照顧交接計畫、學習放手，找回自己的人生。

有正確的心態才能輕鬆自在

照顧長輩的過程中，人人都可能犯錯及遭受挫折，要能善盡孝道又能圓滿度過，靠的不是完人或英雄，而是在於我們是否抱持以下正確的心態，才能伴隨老人家走得順利與長久：

一、勇於表達與求助：

有些照顧者礙於面子，又不知如何利用外界資源，一味把苦痛往肚裡吞，一旦到了忍受極限，常會因情緒崩潰，發生一些始料未及的悲劇。因此，不要放棄任何可以傾訴的管道，無論跟家人、朋友、志工、宗教或社會團體，甚或被照顧的長輩，都要適時訴說心中感受，勇敢提出需求與尋求支持，才能維持心理的平衡。

二、降低過去生活的標準：

當長輩需要被照顧，意味家中的步調就不可能如從前一般，所以，照顧者應與長輩以及家人取得共識，就是一切得降低標準，重新調整生活重心與習慣，唯有與現實做某種程度的妥協，尋求大家的協助與諒解，生活才會變得輕鬆愉快。

三、設定合理的目標及期待：

許多照顧者為了安慰老人家，常會說：「你很快就會好起來」或乾脆避談疾病相關訊息，但日子一久，失望與被欺騙的情緒反而會讓彼此更受傷。因此，照顧者在設定照顧目標時，應該要讓病患分階段了解可達成的部分，並認清自己能力的限度，訂出彼此都能接受的目標，以減少不必要的爭執。

四、充分認識疾病，盡力就好：

由於老化是不可逆的，在照顧上千萬別存有太高期望，特別是一些特殊疾病如失智症，除了無法治癒，其症狀更容易讓人抓狂，若照顧者能不執著在長輩如何「變好」，而是充分理解可能的症狀後，充實專業知識與技巧，協助其「減緩」失控的行為，才能真正擺脫得失心，助人又助己。

一定要有紓壓喘息的活動

「好累、好苦」是所有照顧者共同的心聲，面對失能或失智的長輩，整天心力都放在病人身上，一點風吹草動就得忙翻天，一天二十四小時、一年三百六十五天，永無止息的值勤，對精神與體力都是極大的挑戰。因此，不論是新手還是資深的照顧者，尋找屬於自己的喘息活動是非常重要的一件事。

平日不妨與家人分擔照顧的責任，或是利用政府提供的喘息服務：

一、居家喘息：

藉由受過訓練之照顧服務員至個案家中，提供個案身體照顧服務，包含協助如廁、沐浴、穿換衣服、口腔清潔、進食、服藥、翻身、拍背、簡單被動式肢體關節活動、上下床、陪同運動、協助使用日常生活輔助器具及其他服務。

二、機構喘息：

個案至住宿式長照機構接受短暫照顧、停留，由機構工作人員提供二十四小時之照顧，服務內容包含護理照護、協助沐浴、進食、服藥、活動安排及相關服務。

三、社區喘息：

個案白天至日間照顧中心／巷弄長照站或於夜間至小規模多機能服務中心，依地點提供之服務，接受照顧、停留，包含護理照護（日間照顧中心）、協助沐浴（日間照顧中心、小規模多機能服務中心）、進食、服藥、活動安排及相關服務。

無論是到府服務或暫時送到機構照顧，在一天之中，可以挪出一小段時間做自己的事，即使只是睡個兩小時的午覺、散步，運動，或聽聽音樂、喝自己喜歡的飲料、看場期待很久的電影，甚至到菜市場買東西串門子，只要是自己喜歡且能真正放鬆的方式，都是很好的休息方法。

另外，多練習一些放鬆技巧，例如「腹式呼吸法」「漸進式肌肉放鬆法」「韓瑞克森放鬆法」「靜坐法」「冥想法」或「生理回饋法」，這些常用的放鬆技巧，不僅能讓自己快速擺脫緊張焦慮，減少壓力對身體健康的影響，還能帶來正向的能量，提高自己遭遇挫折時的彈性。

圖／先覺出版社提供

尋找支持團體

在歐美國家，為幫助病友及家屬正確面對各種困難與心理壓力，大多會透過成立支持團體，由有類似病症或照護問題的病友或家屬組成，以心理學的「支持療法」為基礎，透過相互支持與鼓勵，資訊與經驗的交流與分享，找出更多保健或照護的方法與資源，提升解決問題的能力，從而促進病患身心康復。 《當爸媽過了65歲：你一定要知道的醫療、長照、財務、法律知識【全新增修版】》。圖／先覺出版社提供

許多醫療機構或是民間團體均有開辦所謂的「病友與家屬支持團體」，例如糖尿病、失智症等各種慢性病或鼻咽癌、乳癌等癌症病友支持團體，以及長期照護專業協會、各縣市家庭照顧者關懷協會也都有類似的團體。主要照顧者選擇適合的家屬支持團體，處於與自己有相同遭遇的人群中時，會發現原來自己並不孤單，甚至與他人相比，自己的問題還是「小巫見大巫」，並沒有那麼嚴重。

尤其，家屬支持團體皆會有一個資深的領導者，帶領並引導成員分享常見問題、疾病知識、照顧方法以及自我紓解之道，加上團體成員們因處境相似，多會有一種患難與共的同理心，常會彼此共享資源與打氣，一起結伴就醫或遊玩，讓照顧者能有更多的支援與成長，藉此小團體的互助連結，照顧者有了新的社交生活圈，也較能以正向態度面對照護壓力，獲得更多同儕支持與情感慰藉，增進照護的樂趣。

(本文摘錄自《當爸媽過了65歲：你一定要知道的醫療、長照、財務、法律知識【全新增修版】》，先覺出版社，未經同意禁止轉載。)