婆婆氣炸！叫媳「生完順便結紮」兒子跑第一 網笑翻：真是好老公

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她的妹妹即將要臨盆了，她婆婆要她這次生完順便結紮，於是妹妹的老公就跑去結紮，結果她婆婆氣到整整一星期都不說話，讓她妹妹不知該怎麼辦。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「先生很棒！」

原PO透露，她的妹妹下個月要生產了，她婆婆要求「生完順便結紮」，於是妹妹的老公就聽話地趕緊跑去結紮了，當婆婆獲知後非常地生氣，已整整一個星期都不跟他們說話了，讓妹妹困擾不知該如何處理。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「明明婆婆是叫女生生完順便結紮，突然變成兒子，難怪講不出話，只能說，兒子願意，也是要拍拍手」、「結紮沒有順便的，而且男性結紮便宜恢復得更快，誰做比較方便，根本不用用腦想就知道」、「沒水準的婆婆，沒有順便這種事哦，醫生也有說結紮沒有順便」。

此外，有不少網友覺得「不說話不是很好」、「太棒了，求之不得要婆婆閉嘴」、「真棒，她可以不要說話」、「沒什麼好說，就是好老公」、「人家老公疼老婆，有什麼好氣的？」、「其實男生結紮會比女生好，男生結紮當天搞定，女生還要躺床，而且男生結紮之後，如果想再生的機率比較高，女生結紮的話，之後要生的機率會比男生結紮來得低」。

還有，有過類似經驗的媳婦也回應「我婆婆當初也是叫我生完直接結紮，但我先生說該結紮的人應該是他不是我」、「很棒的先生，我先生也是去結紮，我婆婆也知道，她說你們決定就好了」、「我也被叫順便結紮，憑什麼叫別人的女兒去結紮，到底」。