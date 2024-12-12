天冷騎車「環抱男友爸」未來婆婆撞見狂罵不要臉 她哭訴反挨批：沒邊界感

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她表示，男友爸騎機車載她去全聯買東西，因天冷將手放入男友爸外套口袋，男友媽見狀直罵「不要臉抱我老公」，讓她覺得滿肚委曲，想問「我男友媽這樣是不是有躁鬱症？」。貼文一出，引發熱議，原PO反遭網友譴責：「被罵剛好而已。」

原PO透露，晚上男友爸騎機車載她去全聯買東西，因為天氣冷，男友爸就說手可以放他外套口袋，結果回家進地下停車場時，被正要外出的男友媽看到，男友媽就當場發瘋似的狂罵她「不要臉抱我老公！」，罵到連社區主委都下來關心還不停口，讓她深受委曲，百口莫辯不知如何是好，不禁懷疑男友媽是不是有躁鬱症？

貼文曝光後，反引來眾人譴責，多數人認為「有問題的是你」、「是你不知分寸」、「我要是他媽，我也會抓狂」、「不是你親爸，放得還真自然」、「男友媽很正常，不正常的是男友爸和你」、「本來就不能了啊，真的活該被罵」、「是你跟男友爸沒邊界感吧，被罵剛好而已」。

此外，也有網友理性分析，指出「還蠻誇張的，在台灣還不至於冷到，手要放進公公外套口袋」、「你男友的媽媽在吃醋啊，當然這樣罵你，男女授受不親這個道理你不知道嗎？」、「你的手會不會是放錯口袋了呢？」、「叫你放就放？我要是你男友大概會分手吧？」、「隨便就放進去了」、「沒被打死，算不錯了」。

還有許多網友提醒原PO，覺得「你白目，避嫌都不會」、「要懂得什麼叫避嫌」、「女人要懂得潔身自愛」、「其實你應要抓機車後座的把手」、「是你的問題吧，他叫你放你就放嗎？不懂得避嫌嗎？我結婚了，我還不敢讓公公騎機車載，他不會載我，我也不會讓他載，因為我們知道什麼應該做，什麼不應該做的」。