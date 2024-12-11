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豪擲百萬結婚終走散！他驚5年內5對好友有3對離婚 網：不適合就分開

聯合新聞網／ 綜合報導
他近五年參加五場婚禮已經有三對走散，直呼離婚率也太高。 示意圖／ingimage
他近五年參加五場婚禮已經有三對走散，直呼離婚率也太高。 示意圖／ingimage

現代婚姻風氣較過去開放，離婚不再是丟臉、掉價的行為，不少夫妻因為不合適分開。一名網友在Dcard發文驚呼，自己近五年參加五場婚禮，有三對已經以離婚收場，讓他不禁感嘆「台灣離婚率也太高」。

原PO分享，第一組是大學的朋友A，有一位交往十年的男友，中間分分合合數次，最終砸百萬辦婚禮，當時還笑說要生幾個娃來認乾爹，不過還沒生出來，三年就離婚了。第二組一樣是大學認識的朋友B，因為一直想婚，所以親戚幫他介紹一個對象，交往大概一年結婚，不到兩年就離婚，不過他表示有預料到，因為女方太幼稚。最後是遠房表哥，雖然不熟，但原PO有跟家人去參加婚禮。表哥結婚一年多最近離婚，還有一個兒子，就這樣變成單親爸爸，兩人因誤會在一起，因了解而分開。

不少網友淡定回覆，「這不是好事情嗎？離婚率高代表現代人對於自身的感受，要大於普世價值觀嗎？」、「不適合的對象不管怎樣都要離婚，不要硬吞」、「我們親戚也是結婚五對、離婚三對，離婚的兩對還二婚」、「婚姻本來就累，每個人價值觀都不同，你配合他，他配合你，還不如單身舒服」、「這很正常，越是現代化、女權提高的社會、離婚率越高，婚姻能維持，最可靠的其實是其中一方強勢以及傳統約束」、「不適合就分開，沒必要牽絆一輩子」。

也有人認為過去風氣保守，表示兩人相處本來就會有很多摩擦，不是現在的人問題比較多，是以前的人比較會隱忍，現在的人也比較開放，合就在一起、不合就分開，在沒有小孩的前提下，認為離婚沒什麼大不了的，所以離婚率就高。

結婚 離婚

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