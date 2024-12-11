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男友拿一朵花在公司聚餐場合求婚 她曝心聲：根本沒尊重我！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨「男友在公司聚餐的餐廳求婚，還只帶一朵玫瑰花，很不尊重我」，認為男友提分手不合理。示意圖／ingimage
一名女網友抱怨「男友在公司聚餐的餐廳求婚，還只帶一朵玫瑰花，很不尊重我」，認為男友提分手不合理。示意圖／ingimage

許多人會規劃浪漫的求婚環節，精心安排驚喜，讓另一半興高采烈地答應求婚。有位女網友抱怨，「男友今天拿一朵玫瑰花，在公司聚餐的餐廳跟我求婚，我當場拒絕」，結果男友要求「分手」，讓她崩潰直呼，「搞得我像是壞人一樣，說我沒尊重他，到底是誰沒尊重誰啊？」

一名女網友在「爆料公社」發文表示，男友拿了一朵玫瑰花，在公司聚餐的餐廳跟她求婚，她當場拒絕了，男友因為面子掛不住而要提分手。原PO解釋，「我不是要刁難他，而是這一切太讓我錯愕了，之前我就跟他聊過我心中的求婚場面，我雖然不拜金，但至少該有的儀式感要有吧」。

她抱怨男友，「就算送花也該送一束，只買一朵就要求婚是在做什麼？我知道他沒什麼存款，所以也沒要求鑽戒，但用手工皮製戒指求婚是在哈囉？而且我暗示過他，希望求婚時我的朋友、閨蜜都要在現場，但今天是他公司聚餐，我的閨蜜、朋友都不在，求婚給他同事看是什麼意思？」文末原PO無奈地說，「搞得我像壞人一樣，說我沒尊重他，是誰沒尊重誰啊？」

文章曝光後，掀起網友兩極看法，有人直言「妳其實也沒有尊重他」、「他覺得妳不給他面子」、「其實妳不給他面子，他也吞不下這口氣，妳可以先收下，等沒人看到的時候再拒絕，妳是想到自己，但他的臉在同事面前也拉不下」、「下一個會更好，我是寫個男生看的」。

也有人支持原PO，「扯，這麼摳門的人，早點離開也好」、「我是男生，但我願意支持妳，今天男生要女方跟他過一輩子，結果連求婚都不願意花心思，這樣的人說會照顧對方一生，我是不相信，而且拿一朵花突襲求婚，就是仗著女孩子不會在眾人面前讓他丟臉，現場被打臉根本不值得同情」、「他自己沒誠意，還怪妳拒絕他」。

分手 求婚

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