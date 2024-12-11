備孕又有寵物…夫外派斐濟「3倍薪」她猶豫跟不跟 網分析一面倒

不少海外工作薪資優渥，遇到機會不少人會希望好好把握，然而如果是伴侶收到外派工作，該選擇一起行動還是展開遠距離生活？一名女網友在Dcard上發文求助，表示先生近日收到外派至斐濟的工作，雖然這一去就是四年，但薪水大約是台灣的三倍，加上考慮夫妻倆的房產規劃，整體來說其實非常不錯，然而原PO有備孕打算又有養寵物，因此她非常掙扎要不要一同前往，不少網友紛紛提出個人看法。

原PO表示，先生如果外派到斐濟年薪大概是台灣三倍，可以存不少錢，加上五年後預售屋交屋，對於有房貸的他們可以減輕不少負擔。不過原PO最近計畫備孕，因為當地醫療沒有台灣完善，一起去的意願不大，加上剛出生的小孩照顧起來比較辛苦，家裡還有養寵物捨不得分開，倘若不跟兩人又會變成遠距離，導致現在的她非常兩難。她表示目前有三種選擇「1.一起帶寵物過去，在那邊度過四年；2.先生自己過去，原PO半年去一趟待一到一個半個月；3.拒絕這一次外派，但擔心影響先生工作」。

貼文曝光後網友紛紛提供建議，「既然準備懷孕了，未來養育孩子的支出也必須考慮進去。光看這點，除了3以外都是好選項」、「說真的，不讓老公去是要怎麼度過現實生活？更何況妳要備孕，以後勢必有一段時間無法工作」、「能支持另一半的通常都很偉大，但妳可以自己評估內心是否承受得住」、「男人也是人，異地工作寂寞思鄉，到時候妳還沒生，那邊的已經會走路了」、「不一起去怎麼生小孩？而且小孩能在國外生活，對於你們跟孩子的眼界都是好事」。

針對部分網友質疑原PO「寄生」丈夫，她後續補充自己跟先生名下各一間房子，經過先生評估認為好好處理房產的話，其實還有多餘的資金可以做投資，他也喜歡現在的生活，有點抗拒外派，反而是原PO覺得經濟負擔很大，所以希望先生到斐濟，而且兩人三年前也去歐洲待了一年，所以她不會害怕轉換環境。此外，她自己有19萬美金的資產，前一陣子兩人購買預售屋她也已經拿一百五十萬台幣出來分擔，強調自己不是單純想靠先生承擔所有開銷。