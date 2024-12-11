小5兒想當流氓只因能刺青？暖父一招讓他後悔 網讚翻：社會鐵拳最有用

當小孩說自己想當流氓做老大，身為家長的你會如何處理？近日有網友在Dcard發文，表示自己國小5年級的兒子突然表示以後要當流氓，因為那樣可以刺青，還表示自己要刺全身！

原PO對此很擔憂，因為自己的家庭環境與人際往來並不會讓小孩接觸到相關的事情，也不知道兒子是哪來的想法。但與其直接告訴兒子不行，原PO認為應該要讓他實際體會一下他人對刺青的看法。

於是在告知老師後，原PO就買了「有龍有鳳」的紋身貼紙幫兒子貼上，兒子當下非常高興，甚至囂張到「連走路都開始邁著六親不認的步伐了」。第二天上學時，兒子興高采烈地跑進學校，但下午放學時卻是哭著上車的。兒子表示，今天同學們有的笑他、有的遠離他，甚至還有科任老師當著大家的面嘲諷他。

原PO先是安慰了兒子，然後向他解釋刺青並沒有不好，有的刺青是藝術、有的是警惕自己、有的是緬懷親人，但刺青之後就一定會面對像今天這樣的事。原PO還向兒子強調，刺青後就不能後悔了，是一輩子的事，要看自己「能不能承受得起」。同時，他還告訴兒子，不是每個刺青的人都是流氓，不能用有色的眼光去看待他人。

原PO表示自己說完後，兒子一邊啜泣一邊表示知道了。但當兒子知道自己的紋身貼洗不掉，要維持半個月之後，他又再度崩潰大哭了。

許多網友都十分認同原PO的教育方式，「這種教育方式連我這個老師都佩服」、「這真的很實際欸，他自己會去思考這到底是不是他要的，比起直接打槍他，他更能學習，超棒的方法」、「爸爸真的很棒，教育小孩有時候不見得一定要打罵，有的小孩就是需要社會鐵拳的重擊讓他們去認清事實」。

也有網友分享，社會對於大面積刺青的接受度確實不高，「像我哥去刺青後，在日本被毫不猶豫的拒絕讓他去泡湯，大冬天的就他一個人在外面晃」、「社會觀感對刺青真的有蠻大的歧視的，我爸媽都是金融業，我身上也好幾個大片刺青（爸媽非常不解），目前在當工程師，上班都遮好遮滿，怕露出來影響工作」。