懷第四胎「堅持生」！婆家娘家都罵 三寶媽怨歧視：孩子紅包才600元

現在社會少子化，願意多生孩子的家庭真的不多了。有位多寶媽在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」分享，她在鄉下與公婆小姑同住，老公一人工作，近來她不小心懷上第四胎，夫妻決定生下來，卻被婆婆和娘家媽媽痛罵「沒能力負擔一直生」。

多寶媽表示，老公一人賺錢，沒有房租和房貸，但還要扶養公婆、小姑和自己全家，經濟仍非常吃緊。偶爾透支時，他們也跟婆家或娘家借錢周轉。多寶媽懷孕後一度考慮拿掉小孩，但又覺得是緣分，且也沒錢做手術，轉念「孩子會帶錢來」，於是決定要生。婆婆和娘家媽媽指責，「以為結紮了」，痛罵他們沒有能力負擔還一直生。

下個月要過年，又勾起多寶媽不好的回憶。今年年初夫妻和小孩約好要去旅行，打算用孩子領到紅包錢當旅費，不料，打開紅包卻發現有的600元，有的2000元，後來才得知，娘家的手足約好，給多寶媽家的孩子「一包600」，其他家的孩子「一人2000」，因為拿錯紅包，多寶媽意外得知這件事。

多寶媽氣炸，「沒錢就被看不起嗎？還是自己的手足？」，一問之下才知道是娘家媽媽下令的，她說大家賺錢不容易，多寶媽「不存起來或是繳學費」竟然要拿去旅行，要大家不要多包。多寶媽感覺委屈，雖然沒有錢，但親子時光很珍貴，小孩子都很期待旅行，最後錢不夠，天寒地凍二月天只能讓小孩睡車上。她更覺得兩邊長輩們都在情勒，壓力很大。

PO文一出，網友傻眼，「到底為什麼不結紮？」、「真的開眼界了，2024年的冠軍就頒發給你了」、「奇文共賞」、「小孩被妳生到也很倒楣欸！沒錢生什麼小孩？自私鬼」、「衛生所買保險套很便宜，記得去領」、「去公園也是親子共享的時光，只是妳不要而已不是嗎？」、「出門玩的錢拿去結紮，不要禍害小孩了」。

有網友力挺長輩，「娘家媽媽在教妳救急不救窮的道理」、「懷孕、生孩子、坐月子的時間妳都能賺多少錢了？被兩邊長輩看不起也是剛好而已」、「把錢還完或許比較站得住腳，不被情勒」、「看來婆婆跟媽媽都很清醒，沒能力養為什麼要生那麼多，明明是妳在情勒家人，怎麼變成長輩在情勒妳呢！」