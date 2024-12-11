首次全家出國…弟硬帶女友讓她崩潰 網勸直接放生：分手超尷尬

家庭旅遊顧名思義就是屬於家人的活動，若有人硬要帶外人參與確實會令人不悅。近日有網友發文，表示弟弟未經同意就要帶女友參加家庭旅遊，讓她相當不滿。

原PO在Dcard發文，表示她們家人明年要第一次全家一起出國玩。原PO認為這是一件很有紀念意義的事，希望只有家人參與，便在一開始就向弟弟說明，請他不要帶女友同行。

原PO解釋，由於家人和弟弟的女友都屬於慢熟型的人，即使雙方曾一起吃過飯，但相處起來還是會不自在。爸媽也在私下表示，跟弟弟的女友一起出國會有所顧慮，於是原PO就拒絕了弟弟帶女友一起的提議。殊不知，弟弟後來還是幫女友訂了跟她們同航班的機票，讓她相當傻眼。

聽弟弟解釋，兩人似乎打算讓女友自己去逛街，認為這樣就不會打擾家人了。但原PO認為父母不會放心讓一個女孩子單獨在國外行動，且弟弟也不可能完全不陪女友，吃飯都把她排除在外也不好。

兩人的自作主張讓原PO崩潰大呼「到底有什麼問題硬要跟？」，她覺得弟弟沒有好好拒絕女友，未經同意就讓女友訂機票非常不妥，也認為女友有點「厚臉皮沒sense」。但她也懷疑自己是否太小心眼，還詢問網友自己拒絕外人參加家庭旅遊的行為會不會很怪。

不少人勸原PO直接放生弟弟，「那這趟旅遊只能放生你弟了，讓他自己去跟他女友甜蜜，尤其不要幫他出這趟旅遊的任何一筆錢」、「要不要就乾脆你們各玩各的，感覺你弟想要跟女友玩大於家庭旅遊，要注意不要幫他女友付任何的錢」、「分兩邊旅遊吧，這次底線一定要踩好，弟弟跟他女友一邊，全程各自負責」。

也有網友會讓家人的另一半同行，「有時候是男生很愛女友參與自己的家庭聚會，我弟就很愛邀請他女友來我們家庭聚會和旅遊，他女友本身個性也不錯，後來我媽也會主動詢問」、「我男友家庭旅遊的時候，是男友媽媽邀請我去耶，平時他不愛旅遊但有我陪男友玩得更開心，跟家人感情更昇華」。

還有網友提醒，要是一起出國，以後分手了會很尷尬，「拍照入鏡，以後分手拿出來看也尷尬」、「要是之後分了，就拿這件事嘲笑他一輩子」、「我家放著各種家庭合照，但弟弟身邊的女朋友都不一樣」。