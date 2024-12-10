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婆婆堅持不換！準新娘被迫接收「小叔夫妻10年老床墊」 網替她抱屈：好噁

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她表示即將要結婚，準婆婆告訴她「不用買新的床墊，家裡的很新」，但那張床已經睡了十年了！讓她難已接受。貼文一出，引發網友熱議，紛紛勸她：「別嫁了！」

原PO透露，那個床墊已經用了十年了，而且還是她老公的弟弟夫妻倆曾經睡過的，她跟老公都決意要買新的，但準婆婆卻堅持不願回收那張舊床墊，因家裡根本沒有多餘空間可以放置，讓她相當苦腦，不知如何是好。

貼文一曝光立即引發熱議，不少人為她抱屈，表示「好摳哦，要結婚了連張床都要省，你苦日子來了」、「如果連床都都買不起真的別結了」、「十年不是問題，真正問題是別人睡過，在上面打炮、流血、流汗，覺得噁心」、「睡過的當然不要哇」、「直接叫垃圾車來回收，就可以了」。

有不少網友建議原PO「拿去孝順婆婆就好」、「那床墊送給婆婆，自己再買一個，反正那麼新，跟婆婆說，當新的用」、「跟老公一起買啊，睡也是你們睡的，這不是自己不能作主的東西，婆婆那麼勤儉就叫她拿去睡」。

還有許多網友提醒原PO，指出「連床墊都沒有權利決定，這婚你還要結？」、「你還敢嫁喔，都省成這樣了」、「新人哪有睡舊床的道理，自己買，管他們說什麼，這個還不能自己作主，以後有你受的」、「這種婆家、隊友不要嫁，一定會後悔，除非你願意調整心態，恭敬且卑微過未來的日子，不然遲早會離婚」。

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