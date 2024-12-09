與台積電男友1年見不到3次！3年「零親密接觸」 她無奈想分手

情侶一年見不到四次，你能接受嗎？一名女網友在Dcard透露與台積電男友三年來的相處模式，兩人平時三、四個月見一面，男方不會主動發訊息也不送禮，交往期間拒絕親密接觸，整整三年「性經驗0」，她無奈表示「不知道下一步該怎麼走了」。

原PO曝光兩人交往過程與細節，男友33歲，年薪270萬，女方32歲，年薪130萬。男友在台積電就職5年，她則擔任小公司主管12年，存款300萬有房有車、無貸款。經濟方面沒有問題的她強調，絕對不是看中對方的錢才忍氣吞聲交往三年，起初認為對方只是因為第一次談戀愛還未開竅，如今發現自己真的等累了。

她表示自己已經是完全不黏人的女生，平時外出吃飯是雙方輪流付，男方不僅不主動傳訊息、不送禮也拒絕親密接觸，就連她身體不舒服也不會傳訊關心，住院都是原PO自己一個人。她回憶最近跟男友吃飯，在網路看中一件390元的衣服，隨口問他能不能幫結單，當作聖誕節禮物，對方當下答應，返家後卻也沒有任何表示，至今已經半個月沒聯繫。

經過這幾年及這件事，她開始思考還要不要繼續在一起，原PO強調自己不奢求高奢禮物，但至少答應了390元的衣服也該有所動作。再加上如果她沒開話題，男友可以半個月不聯繫，舉凡「親親、抱抱、手牽手」等情侶很日常的肢體接觸男方也非常排斥，即使已經溝通多次也沒用。

她苦笑道，「曾經跟我說結婚後，我可以在家帶小孩，但光交往就這樣了…對我防東防西的，怎麼可能相信這種鬼話」。她表示想分手這件事，已經思考了一週，有時候真的在想是不是自己要求太多沒體諒男方。

貼文曝光後網友傻眼回覆「這應該不是交往吧，這叫交友」、「對不起，妳有男友嗎？這是路人吧」、「妳們根本沒在談戀愛吧，他看起來完全對妳沒興趣啊太神奇了」、「妳們是朋友而已吧！還是關係很一般的那種」、「物質、精神、親密 啥都沒⋯⋯妳條件那麼好值得更好的」、「人生很長，趕快斷開這無聊的男人，找個可以帶給妳幸福的男人一起過一生吧」、「連肢體接觸也沒有，這是在談戀愛嗎，對方感覺根本沒把妳放在心上」。