越臭越上癮！男友超愛聞女友1部位 引一票共鳴：濃郁十倍更爽

「越臭越上頭！」一名男網友在Dcard發文表示，自從摸完女友的耳洞，聞到一股臭味後，就意外地上癮了，「那味道好像有魔力一樣，雖然臭但又令人忍不住想聞」。沒想到貼文曝光後，也釣出一票人贊同：「是油脂分泌物哦，臭香臭香的！」

原PO日前發文指出，某天晚上女友趴在床上滑手機，他對對方的耳洞很好奇，就摸了一下，後來自己一邊吃零食一邊看影片，突然聞到手指臭臭的，在確定不是食物的味道後，就很納悶到底摸到什麼，經確認原來是女友耳洞的味道，他不禁直呼：「跟屁屁味道一樣很上頭，難怪女友每次卸下耳環時，她都會聞個兩三下！」、「就像我們吃臭豆腐一樣，越臭越上頭啊！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「忘不掉的味道」、「謝謝你讓我知道我不孤獨」、「我以前耳前廔管還沒開掉的時候也很喜歡聞那個味道，很臭但越聞越上頭」、「我AirPods拿下來的味道也是這樣」、「我掏耳垢也會聞下，但只限於自己」、「我上次肚臍發炎，挖出來一坨也是那個味道，濃郁十倍聞得超爽」。

不過也有網友說，「耳洞還是要定期清潔啦！有專門的耳洞清潔用品」、「耳洞會發炎，要多關心伴侶」、「我到底看了什麼」、「聽起來滿噁心的，不過原PO喜歡就好」。