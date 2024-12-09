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乖乖牌妻出軌色喊「榨乾主人」 工程師夫崩潰：世界整個毀滅

聯合新聞網／ 綜合報導
乖乖牌妻子出軌，鹹濕對話曝光讓丈夫崩潰。 示意圖／ingimage
乖乖牌妻子出軌，鹹濕對話曝光讓丈夫崩潰。 示意圖／ingimage

長跑的愛情也可能變質，一名工程師Dcard發文抒發心情，表示與妻子自學生時期相識，兩人育有兩兒、收入不錯，是大家眼中的人生勝利組。不料，近日卻發現保守妻子竟然外遇禿頭老男人，兩人鹹濕對話更是讓他看不下去崩潰喊「我真的瘋了，世界整個毀滅」。

原PO表示，曾經他眼中的老婆很乖，根本不可能變心或外遇，加上自己收入不錯、有兩個小孩、好公司、好學歷，從沒想過一切都是假的，一夜之間就破滅了。近日他看到妻子的陌生對話訊息，妻子竟然叫別的男生「主人」、「要吃主人肉棒」、「要每天榨乾主人」，不僅如此，男方還要帶他太太去摩鐵泡澡。

他哭訴在自己眼裡，太太就是對性比較保守，不可能用這些話語的人，從不喊自己「寶貝、主人」，也完全不會聊情色話題。他補充「那個男生已婚很老還禿頭，學歷不好工作也不好」，想著兩人親熱時男方嘴上可能還會羞辱自己，他就快要崩潰，直呼「我真的好痛苦好痛苦，以前的幸福全都是假的」。看著兩個小孩在面前玩，天真無邪好似一切都沒發生，實際上家庭已經毀滅。雖然痛苦又哭不停，但他也知道生活還是要過，因此無奈詢問網友，「該怎麼做才能好一點」。

貼文曝光後網友紛紛安慰，「如果想報復，就小王跟她一起告，如果不想就速速離開，真的不需為一個已經背叛你的人留戀」、「我想告訴你，身心健康第一，先照顧好自己」、「蒐證、找律師、提告、離婚，加油，振作起來後會發現沒什麼難的」、「先好好理智的處理你們的關係吧，最重要最重要最重要的是照顧好孩子，難過的時候找個人述說或找出口發洩情緒」、「心裡調整好，小孩的事處理好後，找一些自己愛做的事，分散注意力，多參與一些聚會，是可以慢慢走出來的」。

兩性關係 外遇 小王 工程師

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