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美女同事總找話聊…他嘆太「優質」不敢追求 一票人勸清醒：你想多了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友指公司來了個氣質美女，認為自己「配不上」對方。圖／ingimage
一名男網友指公司來了個氣質美女，認為自己「配不上」對方。圖／ingimage

如果女方各條件都比你優秀，該不該主動追求呢？一名男網友發文，稱公司剛來了一個學經歷、顏值都非常高的氣質美女，幾乎全公司的人都很喜歡她，但他各條件都很普通，即使雙方有互動，他也認為自己「配不上」而不敢踏破同事間的那片薄霧。對此，網友們認為他「想太多了」。

一名男網友在Dcard發文，表示他的公司近日來了個「氣質美女」，家境優渥、國外名校畢業、顏值身材都90分以上，舉止文雅大方又待人和善禮貌，幾乎全公司的人都很喜歡她。反觀原PO自己各方面條件都很普通，唯一比較特別的是他喜歡爬山、露營、滑雪等戶外運動、擅長廚藝，喜歡研究菜色。

原PO表示，有次午休跟她一起吃飯，互相聊了很多興趣喜好，突然覺得她是不是對自己有意思，且公司同事一伙人去吃飯的時候，她都會特地坐在自己旁邊，會特別找話題跟原PO聊，且有次她車壞了也是原PO送她回家的，讓他產生了期待。但即便如此，原PO也認為自己「配不上」她，沒有能力提供符合她氣質的生活品質，也或許只是自己的「一廂情願」。

此文一出，不少網友認為原PO想多了，女方對他沒興趣，「我覺得是把你當朋友，你先別想太多」、「覺得就只是把你當作處得來的朋友而已」、「看起來只是打好關係而已，除非私人時間你們有交集」、「她可能只是在正常社交而已，不要想太多」、「完全看不出來她對你有興趣」、「她只是擅長社交，你真的不要想太多了」。

也有網友勸原PO要提升自己，「當你自己夠優秀，情況真的會反過來，你現在要想的不是糾結對方的情況，也不是妄自菲薄」、「你如果能藉著這個想法順便升級一下自己，之後沒選你的話，你也更有條件選別人」。

兩性關係 同事

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