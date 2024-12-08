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訪談70對養出高成就孩子父母 他們都最後悔「這4件事」

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

即便是擁有高成就的人，他們的父母，可能在養育過程中有「教養的盲點」。經過訪談，其中有4個，是70對爸媽們，最不希望自己重蹈覆轍的教養觀念。

「如果能重來一次，我一定會⋯⋯」你是否也曾在教養孩子的某個瞬間這樣嘆息？

《培養企業家：如何幫助你的孩子實現夢想》的作者兼育兒專家比斯諾（Margot Machol Bisnow），經過深入訪談數百位成功創業者及其父母，揭示了這些家長在培養卓越下一代的過程中，仍對教養過程存有遺憾的共同點。

他們的反思能成為我們的借鏡，一起來看看4大令人後悔的教養盲點：

1. 過於執著於成績與成就

許多成功人士都是名校畢業的學霸，但也有人是痛苦的度過，也有人根本沒有完成大學學歷。一些父母反思，接受教育固然重要，但前提是要「適合」，而非盲目地追求標準化的成功。

許多爸爸媽媽回憶，他們會逼著小孩放棄做自己喜歡的事，把時間用在學習，或做那些能在履歷上吸引名校評審委員的活動。但事後來看，許多被家長們視為是「浪費時間」的愛好、興趣，才是成功的企業家們職業生涯剛開始時，更有用的武器。

2. 成為直升機父母、掃雪機家長

每個人都擔心孩子走了冤枉路，因此選擇為他們剷除困難與障礙。「直升機父母」或「掃雪機家長」都是在描述同樣的現象：為了保護孩子而剝奪了他們的獨立的機會。

家長們發現，適度的自由和失敗能讓孩子培養面對挑戰的韌性，進而更自信地迎接未來的挑戰。成功，並非來自一條平坦的道路，而是從錯誤中學到的智慧與成長。

3. 沒有讓孩子負起足夠的責任

「覺得孩子課業忙，不想再增加他們的負擔，所以……」這是許多父母的心聲。許多家長回憶，他們極少讓孩子幫忙整理房間、參與家務，像是洗衣、煮飯等等。然而，當孩子成年後，他們卻頻頻表達對這些技能的渴望。

讓下一代承擔責任不僅有助於他們學會生活技能，也能讓他們理解「參與」和「貢獻」的重要性。這是一種對未來的準備，也是自我成長的關鍵步驟。

4. 以恐懼代替支持，抑制了冒險精神

「別冒險，走穩妥的路。」許多父母希望孩子選擇相對安全可靠的選項，然而有時成功的路往往需要冒險與創新。

在反思中，許多家長意識到自己應該更支持孩子追求夢想，當孩子冒險時，不是告訴他們「這好可怕」，而是要給予支持和相關的技能。許多企業家成功的基石，是建立於能夠接受風險並從中成長的信心之上。對他們來說，機會無所不在，只是缺少發現。尋找商業點子，就像是進行一場冒險的尋寶遊戲。

誠如上述家長們的真實故事，即便有後悔，並不代表教育失敗。比斯諾提醒我們：沒有人是完美的，我們都盡力而為，只要孩子知道我們愛他們，我們盡力了，他們就會沒事的。

資料來源：CNBC、Forbes

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

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