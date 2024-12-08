快訊

役男疑遭霸凌大腦萎縮 好友發文曝「他原是幽默開朗者」

如何做出「正宗」義大利肉醬麵？專家曝多數人漏了部分食材

6成私中陷少子化退場危機 調漲學費成續命關鍵？

聽新聞
0:00 / 0:00

男友吃飯「吧唧嘴」怎麼辦？ 她崩潰：還發出咋咋咋的聲音

聯合新聞網／ 綜合報導
男友吃飯發出聲音讓女網友很困擾。示意圖／Ingimage
男友吃飯發出聲音讓女網友很困擾。示意圖／Ingimage

吃飯時若是將嘴巴打開，很容易發出「吧唧吧唧」的聲音。一名女網友抱怨，她跟現任男友剛開始交往，最近突然發現男友吃飯會有「吧唧嘴」，讓她無奈直呼，「吃飯『吧唧嘴』的人是真的沒有自覺嗎？」其他人建議她直接提醒男友，「就直接跟他說希望他嘴巴閉緊吃比較衛生」。

原PO在論壇Dcard以「吃飯吧唧嘴的人是真的沒有自覺嗎？」為題發文，她表示跟現任男友剛開始交往，最近才發現對方吃飯會發出「吧唧吧唧」的咀嚼聲，原來男友經常張開嘴巴吃飯，所有的食物汁液全在口中攪，發出咋咋咋的水聲，她一直不知道如何提醒對方。

某次去餐廳吃飯時，隔壁桌吃飯咀嚼聲相當大，甚至出現回音，她趁勢告訴男友，「旁邊那個人吃飯嚼到有回音，有點噁哦」，想藉此暗示「這樣的人都不覺得自己沒有禮貌嗎？」，但男友依然沒有意識到自己的問題，吃東西還是一樣的方式，她好奇「有沒有比較好的提醒方式？」

其他人留言，「那個咀嚼聲真的聽得很躁，不想聽也很難，是豬嗎？為什麼吃飯可以那麼吵那麼大聲？然後這種人飯後一定也會在那邊剔牙發出聲音，這種吃飯會發出聲音的人不會讓他成為男友，無法接受身邊的人吃飯像豬一樣」、「我還遇過我吃飯，她在那摳香港腳的，我提醒很噁腳皮會飛，對方就放桌下繼續摳」。

有人建議，「其實我曾經也是這樣欸，真的是不知道，而且我也沒在留意別人吃飯是怎麼吃的，直到有天有人提醒我吃飯（嘴巴）緊閉比較好，之後我就都有在注意了，所以妳就直接跟對方講吧，男女朋友了講這個算小事吧」、「就直接跟他說，希望他嘴巴閉緊吃比較衛生」。

Dcard 男友

延伸閱讀

想當台灣帥哥！日網紅剪「台男潮頭」 見成果傻眼：赤木剛憲這麼受歡迎？

「屎缺」有跡可循？她分享職缺3徵兆 面試破解雷區有技巧

協辦88會館案…陳梅慧之死掀陰謀論 黃揚明3點質疑：小老百姓還能信誰？

房貸選30年或40年？首購族怕多繳息 網一面倒：答案只有一個

相關新聞

男友吃飯「吧唧嘴」怎麼辦？ 她崩潰：還發出咋咋咋的聲音

吃飯時若是將嘴巴打開，很容易發出「吧唧吧唧」的聲音，有網友抱怨，她跟現任男友剛開始交往，最近突然發現男友吃飯「吧唧嘴」，讓她無奈直呼「吃飯吧唧嘴的人是真的沒有自覺嗎？」其他人建議她直接提醒男友，「就直接跟他說希望他嘴巴閉緊吃比較衛生」。

被準婆婆嗆「癩蛤蟆吃天鵝肉」 她曬家中房產讓眾人叫好：下一個更好

古人認為在婚姻中「門當戶對」是相當重要的事情，兩個家庭經濟背景不能相差過大，否則容易產生分歧。有一名女網友近日要與交往兩年的男友結婚，準婆婆卻指責她「癩蛤蟆吃天鵝肉」，想不到她曬出兩家的條件後，大批網友力挺她，甚至喊話，「有這種媽媽早點分手也好」。

前妻「寄聖誕禮物給女兒」彌補虧欠 繼母怒：但妳選貨到付款耶？

夫妻離婚後，若其中一方無法與孩子同住，可能會希望能透過物質條件彌補對孩子的虧欠。有一名女網友抱怨，她老公的前妻不斷訂貨送往家中，聲稱是給女兒的聖誕禮物，想不到前妻卻選擇貨到付款，讓她傻眼直呼，「沒道理我付錢給妳當好人吧？」其他人笑稱「遇到瘋子了」。

老公要求生孩子、坐月子要AA？ 全網怒了：捏爆他的XX一起分擔生產痛

媽媽很偉大，懷孕生子是非常辛苦的事情，若一個不小心產婦甚至可能面臨生命危險，當孩子出生後，接著要面對坐月子、養育費等不少開銷，有網友討論「怎麼看老公要跟妳AA生孩子及坐月子的錢？」全網都認為這種男人不可取，不如直接離婚，還有人狠酸「用力捏爆他的XX並用力旋轉360度，可以類比生產的痛，一起AA生孩子的痛」。

書摘｜《雪花飄落之前》瓊瑤寫給兒子和兒媳一封公開信

瓊瑤翩然離開人世，最後一本著作《雪花飄落之前》描寫從丈夫插管痛苦的貼身觀察、推己及人的博愛之心、細心鋪陳的節奏，在淚水及激動中完成了「一生中最特別的書」。全書情感的敘述，令人感動；理性的討論，令人信服。 瓊瑤在書中，以刻骨銘心照顧丈夫病情的親身經歷，提出「善終權」的新觀念。她並公開寫給兒子和兒媳一封信，明確的為自己的身後事，預約美好的告別。

【閒話吃喝】劉書甫／洋食戀人

晚餐時間將盡，我和妻漫步在日本金澤著名的「東茶屋街」，兩旁是有著長條格子窗、深色木造的兩層建築。氣溫冷冽，飄著微雨，氣氛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。