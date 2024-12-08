男友吃飯「吧唧嘴」怎麼辦？ 她崩潰：還發出咋咋咋的聲音

吃飯時若是將嘴巴打開，很容易發出「吧唧吧唧」的聲音。一名女網友抱怨，她跟現任男友剛開始交往，最近突然發現男友吃飯會有「吧唧嘴」，讓她無奈直呼，「吃飯『吧唧嘴』的人是真的沒有自覺嗎？」其他人建議她直接提醒男友，「就直接跟他說希望他嘴巴閉緊吃比較衛生」。

原PO在論壇Dcard以「吃飯吧唧嘴的人是真的沒有自覺嗎？」為題發文，她表示跟現任男友剛開始交往，最近才發現對方吃飯會發出「吧唧吧唧」的咀嚼聲，原來男友經常張開嘴巴吃飯，所有的食物汁液全在口中攪，發出咋咋咋的水聲，她一直不知道如何提醒對方。

某次去餐廳吃飯時，隔壁桌吃飯咀嚼聲相當大，甚至出現回音，她趁勢告訴男友，「旁邊那個人吃飯嚼到有回音，有點噁哦」，想藉此暗示「這樣的人都不覺得自己沒有禮貌嗎？」，但男友依然沒有意識到自己的問題，吃東西還是一樣的方式，她好奇「有沒有比較好的提醒方式？」

其他人留言，「那個咀嚼聲真的聽得很躁，不想聽也很難，是豬嗎？為什麼吃飯可以那麼吵那麼大聲？然後這種人飯後一定也會在那邊剔牙發出聲音，這種吃飯會發出聲音的人不會讓他成為男友，無法接受身邊的人吃飯像豬一樣」、「我還遇過我吃飯，她在那摳香港腳的，我提醒很噁腳皮會飛，對方就放桌下繼續摳」。

有人建議，「其實我曾經也是這樣欸，真的是不知道，而且我也沒在留意別人吃飯是怎麼吃的，直到有天有人提醒我吃飯（嘴巴）緊閉比較好，之後我就都有在注意了，所以妳就直接跟對方講吧，男女朋友了講這個算小事吧」、「就直接跟他說，希望他嘴巴閉緊吃比較衛生」。